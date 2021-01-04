أسعار بورصة الدواجن اليوم الاثنين 4-1-2021 في مصر

خلال فصل الشتاء تزداد تكلفة مدخلات الإنتاج للدواجن، ما سيؤدى إلى ارتفاع أسعار بورصة الدواجن في الأسواق المحلية، خاصة وأن هناك حالة تذبذب شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية، حيث وصلت لأدنى مستوى في أغسطس الماضي.

وهذا الانخفاض أثر بشكل كبير على صغار التجار والمربين، حيث أن التكلفة الفعلية للكيلو جرام من الدواجن البيضاء 24 جنيهًا من المزرعة، بينما تباع في الأسواق ما بين 21 – 22 جنيهًا، وهو ما تسبب في خسائر فادحة.

وتقدم «الوطن»، استمرارًا لخدماتها اليومية للمتابعين والقراء، أسعار بورصة الدواجن اليوم، بالأسواق المصرية وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن وملامحها خلال الفترة المقبلة.

بورصة الدواجن اليوم

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن»، إنّه خلال الأسبوع الجاري، شهدت بورصة الدواجن استقرار، إذ تراوح سعر البيع للكيلو جرام من الدواجن البيضاء بين 21 إلى 22 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 23 و24 جنيهًا للكيلو بحسب كل منطقة وتكلفة النقل، مضيفًا أن سعر كرتونة البيض وصل سعرها بالمزرعة 30 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بسعر 35 جنيهًا، لافتًا إلى أنّ السعر العادل للدجاجة بالمزرعة 24 جنيهًا.

وأوضح أن سعر الكتكوت يتراوح ما بين بين 4.5 إلى 7 جنيهات، وتباينت أسعار الدواجن البلدي ليتراوح سعرها بين 25 إلى 26 جنيهًا في حين تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 28 إلى 29 جنيهًا، وبالنسبة للبط الأبيض فيتراوح سعر الجملة بين 26 إلى 27 جنيهًا ويصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 30 و32 جنيهًا، أما البط المسكوفي فيتراوح سعر الجملة بين 35 إلى 36 جنيهًا ويصل إلى المستهلك مُعبأ بسعر يتراوح بين 45 إلى 46 جنيهًا.

أما عن سعر الرومي، قال رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إنّه يصل للمستهلك مذبوحًا ومعبئًا ومُكيسًا بسعر يتراوح بين 42 جنيهًا إلى 48 جنيهًا.

توقعات بورصة الدواجن

وعن توقعات بورصة الدواجن، قال رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك مخاوف بين صغار المربين والتجار، فذلك بسبب فصل الشتاء، حيث ترتفع قيمة مدخلات الانتاج مثل الطاقة التي تستمر خلال 24 ساعة، والعلاج التي تظهر بسبب الأمراض التي تصيب الطيور خلال فترة أيام البرد.

وقال «السيد» إنّه بالنسبة للأعلاف فقد شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، إذ تراوح سعر الطن بين 7600 إلى 7700 جنيه، الأمر الذي أثر على أسعار بورصة الدواجن، والتي تعتمد بشكل كبير على ارتفاع أو انخفاض أسعار الأعلاف.

وأّضاف أنّه من الطبيعي أن تتأثر بورصة الدواجن بالموجة الثانية لفيروس كورونا خلال الفترة الحالية، حيث تتأثر القوة الشرائية للمواطن نظرًا لتدني الإنتاج بشكل واضح بسبب مشاكل منظومة المربين.