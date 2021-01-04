بعد عودتها لمعدلاتها الطبيعية.. تعرف على أسعار الطماطم بالسوق المحلية

مع بداية العام الجاري 2021 عادت أسعار الطماطم إلى مستوياتها الطبيعية في الأسواق المحلية والمحال التجارية في المناطق الراقية، وفقًا لموقع سوق العبور للجملة، ووفقًا للغرفة التجارية فإن هذا الانخفاض طبيعي، بعد طرح الموسم الجديد.

وترصد «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، أسعار الطماطم في سوق الجملة، والسوق المحلية، والسوبر ماركت، وسبب عودة أسعارها لطبيعتها.

سعر الطماطم في سوق العبور

تراوح سعر الكيلو جرام في سوق العبور بين 1.5 إلى 2.75 جنيه.

سعر الطماطم في السوق المحلية

أما في الأسواق الشعبية، تراوح سعر الكيلو جرام من الطماطم ما بين 2.5 إلى 5 جنيهات.

سعر الطماطم في المحال التجارية

وتباين سعر الكيلو جرام من الطماطم في السوبر ماركت ما بين 5 إلى 20 جنيها.

سعر الصلصة

وتراوح سعر علب الصلصة وزن يتراوح ما بين 200 إلى 350 جراما، ما بين 10 إلى 15 جنيهًا للعلبة.

أسعار الطماطم في الأسواق المحلية

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن»، إن عودة الطماطم إلى مستوياتها الطبيعية هو أمر طبيعي، بعد موسم حصاد العروة الشتوية، وزيادة العرض من الطماطم.

وكانت أسعار الطماطم قد شهدت ارتفاعا غير مسبوق خلال الفترة الماضية بسبب نقص المعروض، وخلال الشهور الماضية كانت الفرق بين العروة الصيفية والشتوية، ما أدى إلى نقصها في السوق، ما جعلها ترتفع حتى وصلت لـ 17 جنيهًا، وقامت وزارة الزراعة بطرح طماطم بمنافذ الوزارة بـ 5 جنيهات، أسعار منتجات وزارة الزراعة التي تعرضها الصوب المحمية تقل في أسعارها بـ30%، وذلك لرفع العبء عن المستهلك.