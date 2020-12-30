التحفظ على سيارة محملة بـ 60 جوال دقيق مدعم ببني سويف

تحفظت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، تحت إشراف المهندس وصفى عبد الله، وكيل الوزارة، اليوم، وبالاشتراك مع مباحث التموين والتنسيق مع إدارة التموين بالفشن، على سيارة محملة بـ 60 شيكارة دقيق بلدي مدعم تم تجميعها بغرض البيع في السوق السوداء، بعد مطاردة مع قائدها.

وضبطت الحملة التي قادها أحمد دياب وكيل المديرية، وأشرف القاسي مدير إدارة الفشن، سيارة محملة بـ 60 شيكارة دقيق بلدي مدعم باجمالي 3 أطنان، تم تجميعها بغرض البيع في السوق السوداء، حيث تم مطادرة السيارة رقم " و هـ ج 9217" والتحفظ علي المضبوطات وتحرير محضر وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

وتبين أنه أثناء توجه حملة من مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة الأسواق جنوب المحافظة، فوجئت بمرور سيارة نقل محملة بعدد من أجولة الدقيق المدعم في غير خط سيرها، وبمحاولة استيقافها حاول قائدها زيادة السرعة قبل أن تتمكن الحملة من استيقافها وضبطها والتحفظ على السيارة وكمية الدقيق المضبوطة.

وواصلت محافظة بني سويف بالتعاون مع الجهات والأجهزة الرقابية المعنية تكثيف حملاتها على الأسواق والمحلات والمخابز والصيدليات، بهدف ضبط كافة الأسواق وتوفير كل أنواع السلع لجمهور المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، في إطار تنفيذ توجيهات وقرارات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.

من جانبه شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية استمرار و تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والمحال العامة والأنشطة التجارية والصيدليات ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز وغيرها من محلات السلع الغذائية والاستهلاكية، وذلك لضمان جودة السلع والخدمات المقدمة وعدم التلاعب بأسعار السلع، ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع الأساسية، والسلع التي يتزايد عليها الطلب في الفترة الحالية.