محافظ جنوب سيناء: محاور جديدة لتحقيق السيولة المرورية بشرم الشيخ

تابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، مواقع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة شرم الشيخ، يرافقه المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ.

وتفقد المحافظ معدلات ونسب التنفيذ بمشروع إنشاء مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، ومبنى الديوان العام، ومبنى الخدمات، و أعمال رصف وتوسعة ورفع كفاءة وتجميل شارع المحكمة، بعض الطرق والمحاور العرضية بالمدينة.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من مراحل التنفيذ بمجلس المدينة في المواعيد المقررة، مع مراعاة المواصفات والشروط، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المحافظ إنه جرى رصف وتوسعة ورفع كفاءة وتجميل شارع المحكمة بهدف خدمة عدد من المصالح الحكومية الحيوية، منها مبني مركز خدمات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار، ومبني مأمورية الضرائب العقارية، ومبنى محكمة شرم الشيخ، ومستشفى شرم الشيخ الدولي، إضافة إلى خدمة 15 محلاً تجارياً بالمنطقة، وجاري إنشائها بنموذج موحد، لتوفير فرص عمل للشباب بالمدينة، كنواة لإقامة شارع 306 بشرم الشيخ.

وأكد المحافظ أن الطرق والمحاور العرضية الجاري إقامتها بالمدينة، تهدف إلى تسهيل حركة السير وتحقيق السيولة المرورية، مع توفير الوقت والجهد والانتقال داخل المدينة.

وأوضح أنه يجري حالياً إقامة محاور بطريق نادي الرياضات البحرية بهضبة "أم السيد"، بطول 2 كيلومتر، وعرض 30 متراً، يضم الطريق اتجاهين، وممشى على جانبي الطريق، بالإضافة إلى إنارة وتجميل وتخطيط منطقة الهضبة، والتي تتضمن إنشاء ممشى سياحي يطل على البحر بطول 2 كليومتر، وأعمال مشايات على الجانبين، وتجميل وإنارة المنطقة بالكامل، وإنشاء باركينج، ورصف ورفع كفاءة الطريق العرضي بطول 1.5 كيلومتر.

كما تابع اللواء خالد فودة سير العمل بمحطة تحويل وتموين السيارات بالغاز الطبيعي في شرم الشيخ اليوم، كما تفقد الموقع الذي جرى تخصيصه لإنشاء المحطة الثانية، لتموين وإقامة مركز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بمنطقة السوق القديم.