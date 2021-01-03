محافظ جنوب سيناء: التزام كامل بـ«تعليمات كورونا» ولم نرصد مخالفة واحدة

التزم المواطنون بمحافظة جنوب سيناء، بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، حيث حرص الموظفون بالمصالح الحكومية على الحضور بالكمامات، والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وذلك دون أن ترصد المحافظة أي مخالفة واحدة.

وكثفت قوات الأمن بالمحافظة تواجدها في الميادين والأسواق، والمحاور المرورية، لمتابعة تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات داخل وسائل النقل العام والجماعي، وأماكن التجمعات، والمحال والكافيهات والمطاعم، حفاظًا على الصحة العامة.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريح له اليوم الأحد، إن متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية تجري على مدار اليوم بكافة مدن المحافظة بالتنسيق مع مديرية الأمن ، لافتًا إلى أن تلك الإجراءات تنبع من حرص الدولة على صحة المواطنين.

وأكد المحافظ أنه لم يتم رصد أي مخالفات من قبل المواطنين حتى الآن، ويوجد التزام من المواطنين بارتداء الكمامات، الأمر الذى يدل على الوعي وتفهمهم بأن الإجراءات التي تتخذها الدولة تهدف للحفاظ عليهم.

وأضاف أنه تم التأكيد على جميع رؤساء المدن، ومديري المديريات والإدارات الخدمية بتطبيق الغرامة الفورية اعتبارًا من اليوم بكل حزم، وفي حالة امتناع أي من المواطنين عن سداد الغرامة، يجرى تحويله إلى النيابة المختصة.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى الانتهاء من تجهيز مدرسة التمريض بمدينة طور سيناء وتحويلها إلى مكان لعزل المصابين بفيروس كورونا، وهي تستقبل بالفعل الحالات المصابة، ويقوم الفريق الطبي بها بتقديم رعاية طبية على أعلى مستوى لحالات العزل، موضحًا أنه جرى تزويد المدرسة 36 سريرا، و100 بطانية، و4 أجهزة تنفس صناعي، وتجهيز 4 غرف عناية مركزة، وعدد 4 سرير عناية متوسطة، ومعمل تحاليل كامل، وأجهزة الأشعة، و2 كرسي متحرك لمساعدة الحالات الحرجة.