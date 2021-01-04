دوبلير عمرو دياب: «الهضبة» تفاجأ من الشبه.. «ضحك وقالي بتفكرني بنفسي»

روى حسام مصطفى، دوبلير عمرو دياب في أحد الإعلانات، مفاجأة تفاصيل ظهوره في إعلان المطرب عمرو دياب مع بداية عام 2021، حيث قال «الناس بدأت تتعرف عليا وشبهي بعمرو دياب من خلال صوري على فيس بوك، وفوجئت بأشخاص بيكلموني للمشاركة في الإعلان وكان حلما بالنسبة لي»، موضحًا أنه من الصعيد وقدم إلى القاهرة بعد أن اشتهرت صوره الشبيهة بعمرو دياب على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو من عشاق الهضبة عمرو دياب.

يواظب على المشاركة في ورش تمثيل والمسرح حتى يقتنص أي فرصة

وأضاف مصطفى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، على شاشة «القاهرة والناس»: «الهضبة كان مستغرب من الشبه وهو بيقول ده بيفكرني بنفسى وأنا صغير وكنا بنتواصل خلال تصوير الإعلانات، وعمرو دياب ضحك حين لاحظ الشبه بيننا»، مشيرا إلى أنه الآن يواظب على المشاركة في ورش تمثيل ويعمل في المسرح حتى يكون جاهزا لأي فرصة فى المستقبل.

بسنت النبراوي: ممكن أغنى مهرجانات لو كلامها كويس لأنها «بترقص»

بينما أكدت الفنانة الشابة بسنت النبراوي، أن الفيديو الشهير الخاصة والتي تقلد فيه اللهجة الشرقاوية لم تكن ترتب له ولكنها فوجئت بردود فعل وضجة ضخمة من التفاعلات على الفيديوهات وفتح لها الباب لعالم التمثيل، قائلة: «أنا بحب التمثيل من زمان وبحب أكتر تمثيل الحاجات البسيطة»

وأشارت «النبراوي»، فى لقاء عبر الفيديو كونفرانس في نفس البرنامج، إلى أنها تعرضت لظروف صحية أبعدتها عن عملها في مجال الطيران وتوجهت إلى التمثيل، كاشفة عن أنها ستشارك في مسلسل «موسى» خلال رمضان المقبل، مضيفة: «ممكن أغنى مهرجانات لو طلعت حاجة لطيفة وكلامها كويس، وبسمع مهرجانات وهي بترقص وبتشغل كل الأفراح حاليا».