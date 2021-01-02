أديب عن تصريحات متحدث الخارجية الإثيوبية: أخشى أن ندخل مرحلة العداوة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مفاوضات السد الإثيوبي في طريق مسدود، مشيرًا إلى أن مصر وضعت شروطها وطلباتها، ورفضها الجانب الإثيوبي، وهناك حديث عن عودة المفاوضات بعد 10 أيام، لأن إثيوبيا كان لديها مشكلات كبيرة في إقليم تيجراي ونزاع حدودي مع السودان.

وأضاف أديب خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، عبر شاشة «mbc مصر»: «متحدث الخارجية الإثيوبية منذ يومين أجرى حوارًا، انتقد الإدارة المصرية وأعتقد أن هذه التصريحات ستكون بداية لعلاقة صعبة جدًا مع مصر، وأخشى أن ندخل في مرحلة العداوة».

وتابع: «هناك الكثير من الأمور تجري في إثيوبيا ولا نعلق عليها لأنها لا تهمنا، وما يهمنا هو مياه النيل، ومصر صبرها في هذه المفاوضات، والمفاوض المصري يتبع سياسة النفس الطويل».

وناشد مقدم البرنامج المواطنين، الحفاظ على المياه: «أرجوكم يا جماعة خلوا بالكم من المياه واستخدموها بشكل رشيد ولا تغامروا باستهلاكها بكثرة، لأن غالبية المياه التي يتم استخدامها ليست للشرب، والدولة صرفت مليارات الجنيهات على الترع والمصارف وعدم الهدر».

وواصل: «نطلب من الفلاحين والمزارعين والجمعيات الزراعية الحذر وترشيد استهلاك المياه، ونطلب نفس الأمر من المواطنين».

وعقبت وزارة الخارجية المصرية أول أمس الخميس، على ما صرح به المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية والذي تطرق للشأن الداخلي المصري، إذ قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، إن القاهرة تدين ما صرح به، بصفته يعتبر تجاوزا سافرا، وأنها غير مقبولة جملة وتفصيلا.

ولفت إلى أنها تمثل خروجا فجا عن التزامات القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وينص بوضوح في المادة الرابعة منه على التزام الدول الأعضاء بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ويعتبر خروجا عن القيم الإفريقية العريقة التي تزكي الإخاء واحترام الآخر.