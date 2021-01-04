لأعمال الإحلال والتجديد..قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق العمرانية الغربية من شارع خاتم المرسلين إلى مستشفى الصدر، والعمرانية الشرقية ومتفرعاتها، لمدة 10 ساعات، اعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم، الاثنين، حتى الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء، نظراً لقيامها بأعمال إحلال وتجديد لرافع محطة صرف صحي الصداقة اليابانية.

تدبير الاحتياجات من المياة

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

الاتصال بالخط الساخن

ووفرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.