استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 4 يناير 2021

سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين 4 يناير 2021، استقرارا لليوم الثاني على التوالي خلال الأسبوع الجاري.

وبيع الدولار بأعلى سعر له فى بنوك «البركة، الأهلي الكويتي (بيريوس)، مصر أبوظبي الإسلامي، مصر إيران للتنمية، عودة، المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي، التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، التعمير والإسكان (hsbc)»، ليسجل 15.69 جنيه للشراء.

وسجل بنك واحد أقل سعر للشراء بـ 15.64جنيه وهو بنك أبوظبى الأول، فيما سجلت بنوك «مصر، الأهلي المصري، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، الإمارات دبي الوطني، العربي الدولي، الإسكندرية»، سعر 15.67جنيها للشراء.

ويشار إلى أن الجنيه المصري رغم جائحة فيروس كورونا والتدعيات السلبية لها عالميا إلا أنه كان أكثر العملات قوة وارتقف بأكثر من 30 قرش.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، تراجع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بالسوق المصري إلى 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، مقابل 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع سعر بداية عام 2020.

وقال علي الحريري نائب رئيس شعبة الصرافة بالغرف التجارية، إن وكالات وبنوك استثمار كثيرة قد أكدت قوة الجنيه المصري مقابل الدولار منها «وكالة فتش»، التي أشارت إلى انه ضمن أفضل عملات الأسواق الناشئة أداء عام 2020 وبدعم من قوة احتياطي النقد الأجنبي خلال الآونة الأخيرة.

ومازالت توقعات الخبراء وشركات الأبحاث تؤكد قدرة الجنيه المصري على الصمود أمام الدولار رغم تداعيات كورونا فى موجته الثانية خلال العام الجديد، وسط ترجيح سيناريو الصعود الطفيف، مع توقعات أكثر تفاءلا تدعم قوة الجنيه وارتفاعه على مدار الأعوام الخمسة المقبلة، ولكن مع عدم استبعاد التراجع في حال أصبحت الأمور أكثر صعوبة.

يشار إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر ارتفع إلى 39.22 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.