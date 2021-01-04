سعر الدولار اليوم الاثنين 4-1-2021 مقابل الجنيه المصري

تستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها، متوسط أسعار الدولار في عدد من البنوك المختلفة، مثل بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي والمصرف المتحد وبنك قناة السويس وبنك الإسكندرية، وذلك في إطار اختلاف أسعار الدولار بين الحين والآخر إثر تبعيات فيروس كورونا المستجد، وجاء سعر الدولار على النحو التالي:

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمس

وسجل أمس 13 بنكًا الدولار أعلى سعر لبيع الدولار ببنوك التنمية الصناعية، والعقاري المصري العربي، والاستثمار العربي، وأبو ظبي التجاري، والأهلي المتحد، و«hsbc»، كريدي أجريكول، البركة، وبلوم، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، والمصري الخليجي، وأبوظبي التجاري، والتجاري الدولي، وبنك التعمير والإسكان، وسجل أقل سعر في البيع والشراء ببنك أبو ظبي الإسلامي، حيث سجّل أمس سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

ووصل سعر الجنيه الإسترليني في بداية التعاملات، في بنك مصر إلى 21.42 جنيه للشراء و21.57 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، بلغ 21.42 جنيه للشراء، و21.57 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي 21.38 جنيه للشراء و21.60 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم الاثنين نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بنك مصر، فيما سجّل في بنك الإسكندرية نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بداية تعاملات اليوم، في المصرف المتحد نحو 4.17 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجّل نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

كما سجّل اليورو في بداية تعاملات اليوم الاثنين، نحو 19.13 جنيه للشراء، و19.33 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وفي البنك الأهلي المصري نحو 19.15 جنيه للشراء، و19.33 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 19.15 جنيه للشراء و19.33 جنيه للبيع.