استقرار الدولار في بداية تعاملات اليوم وأعلى سعر شراء بـ15.69 جنيه

سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه، في بداية تعاملات اليوم الأحد 3 يناير 2021 استقرارًا في البنوك وشركات الصرافة بمصر، وجاء بنك أبو ظبي الإسلامي الأقل سعرًا في الشراء بـ15.64 جنيه.

وباع 13 بنكًا الدولار بأعلى سعر، وهي كريدى اجريكول البركة، وبلوم، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، والمصري الخليجي، وأبوظبي التجاري، والتجاري الدولي، والتعمير والإسكان، والتنمية الصناعية، والعقاري المصري العربي، والاستثمار العربي، وأبو ظبي التجاري، والأهلي المتحد، و«hsbc»، ليباع بـ15.69 جنيه.

سعر اليورو والإسترليني

أما اليورو فسجل استقرارًا، ليباع بـ19.28جنيه كأعلى سعرا للشراء في البنوك وشركات الصرافة، وذلك في بنوك بلوم، وعودة، والمصري لتنمية الصادرات، والاستثمار العربي، والعقاري المصري العربي.

فيما سجّل سعر الإسترليني استقرارًا في بداية التعاملات الصباحية اليوم، وجاء أعلى سعر في بنك مصر إيران للتنمية، بـ21.43جنيه.

سعر الريال السعودي

وفي السياق ذاته، سجل سعر الريال السعودي استقرارًا، وبيع بأعلى سعر شراء له، بـ4.18 جنيه، في بنوك عودة، والمشرق، وقطر الوطني، و«hsbc».

سعر الدرهم الإماراتي

واستقر اليوم الأحد سعر الدرهم الإماراتي، وسجل أعلى سعر شراء له مقابل الجنيه بـ4.27 جنيه، في بداية التعاملات اليومية، وذلك في بنوك عودة، والمشرق، و«hsbc»، وقطرالوطني.

توقعات باستقرار السلع في 2021

وقال أحمد فوزي نائب رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة القاهرة، إنّ الربع الأول من العام الجديد 2021 سيشهد استقرارًا سعريًا نتيجة لتراجع بعض الأسعار العالمية، وهو ما يحافظ على استقرار وتوازن أسعار المواد والسلع الاستهلاكية، ومنع أي زيادات غير مبررة في أسعارها خلال العام الجديد، موضحا أنّ 70% من مدخلات الإنتاج مستوردة، وارتفاع التكلفة تؤثر بشكل مباشر على الأسعار.

ومن جهته، قال علي الحريري، نائب رئيس شعبة الصرافة بالغرف التجارية، إن احتفالات أعياد الميلاد والكريسماس حركت المبيعات بنسبة لاتتجاوز 1% مقارنة بالفترة الماضية، والتي شهدت تطبيق الإجراء ات الاحترازية لفيروس كورونا وتراجع إشغالات الفنادق.