«صحة الشرقية» توضح حقيقة مجازاة ممرضة الحسينية والخصم من راتبها

نفى الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توقيع جزاء على الممرضة التي ظهرت جالسة على الأرض في مقطع الفيديو الذي صوره أحد المواطنين لوفاة عدد من المرضى داخل العناية المركزة بعزل مستشفى الحسينية .

وقال «مسعود»، إن الأنباء المتداولة بشأن توقيع جزاء على الممرضة وخصم 3 أيام من راتبها لعدم الثبات الإنفعالي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، مضيفا أن الممرضة تم منحها إجازة للراحة ومن المقرر أن تعود لمباشرة عملها خلال الأيام القادمة بعد إنتهاء إجازتها.

وأضاف: «الشائعات المتداولة مغرضة لأنه لا يوجد في القانون مادة تعاقب الموظف على عدم ثباته الإنفعالي من الأساس..أنا أعاقبها ليه دي ممرضة كانت بتشوف شغلها وصغيرة في السن وتحت التدريب .. بالعكس أن اطمنت عليها وطيبت خاطرها».

وأكمل: «الكوادر الطبية تواجه أزمة كورونا في الصفوف الأولى سواء أطباء أو تمريض، ولا نلتفت إلى هذه الشائعات ويجب على الجميع تحري الدقة قبل تناقل أي معلومات خاطئة.

وفي السياق نفسه، زار الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مستشفى الحسينية المركزي لمتابعة سير انتظام العمل داخل المستشفي والاطمئنان علي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمه للمرضى ومصابي فيروس كورونا المستجد وكذلك التأكد من توافر المستلزمات الطبية وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة للمرضى وللمترددين علي المستشفي .

وتفقد المحافظ أقسام العناية المركزة والحضانات والعناية العادية وشبكة الغازات وتمت الإشارة إلي أن سعة تنك الأوكسجين بالمستشفي 6 آلاف لتر والإستهلاك اليومي للأوكسجين 1700 لتر والشبكة الإحتياطية بسعة 880 لتر بالإضافة إلي 44 أسطوانة أوكسجين متحركة وجميع غرف العناية المركزة موصله بشبكه الغازات وبها إسطوانات أكسجين إحتياطية.

ووجّه المحافظ مدير المستشفى، إلى ضرورة تواجد افراد الأمن ببوابات المستشفى لإحكام الرقابة والسيطرة علي عملية الدخول والخروج من وإلى المستشفي للحد من التكدس، مشددًا علي ضرورة الوقوف صفا واحدا والتحرك بشكل سريع لمواجهة الازمة والتغلب عليها.