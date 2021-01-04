خلال 3 أشهر..مصادرة 20 ألف «شيشة» وغلق 3653 مقهى بالقاهرة

تواصل أجهزة محافظة القاهرة بالتنسيق مع شرطة المرافق متابعة تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بتطبيق مواعيد غلق المنشآت والمحال والمقاهى واستمرار حظر الشيشة، ضمن الاجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين.

وكشف تقرير حصلت «الوطن»، على نسخة منه أن محافظة القاهرة خلال أخر 3 أشهر صادرت أكثر من 20 ألف و237 شيشة بمختلف أحياء القاهرة وغلق 2219 مقهى بسبب استخدام الشيشة، علاوة على غلق 1434 مقهى لم تلتزم بمواعيد الغلق، وغلق أكثر من 1218 محل خالف لمواعيد الغلق، بالإضافة إلى غلق 949 ورشة خرقت مواعيد الغلق.

مصادرة 5725 شيشة فى شهر أكتوبر

وأشار التقرير إلى استمرار جهود محافظة القاهرة بالتعاون مع شرطة المرافق فى تنفيذ قرار رئيس الوزراء لمكافحة مرض فيروس كورونا بغلق المقاهى والمحلا ت والورش المخالفة لكسر الحظر، ففى شهر سبتمبر الماضى تمت مصادرة 1683 شيشة وغلق 198 مقهى بسبب استخدام الشيشة، وغلق 142 مقهى بسبب كسر مواعيد الغلق، وغلق 50 محل كسر مواعيد الحظر.

وفى شهر أكتوبر الماضى تم مصادرة 5725 شيشة وغلق 625 مقهى بسبب استخدام الشيشة، وغلق 322 مقهى خالفت مواعيد الغلق، وغلق81 محل فى شهر ديسمبر عدد المقاهى التى تم غلقها بسبب كسر حظر 702 وعدد المحال التى تم غلقها بسبب كسر الحظر 1349 وعدد الورش التى تم غلقها بسبب كسر الحظر 1117

غرامة فورية لعدم الالتزام بالكمامة

وأوضح أن الأحياء بالتعاون مع الشرطة مستمرة فى متابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية وعدم التهاون مع أى مخالف، علاوة على استمرار حملات تطبيق ارتداء الكمامة ومعاقبة غير الملتزمين بفرض غرامة فورية 50 جنيه على المخالف فى وسائل المواصلات والنقل العام والاسواق وكل أماكن التجمعات، لافتا إلى أن الحملات مستمرة وعلى المواطنين دور كبير فى التزام الضوابط حفاظا على حياتهم والحد من الاصابة بفيروس كورونا.