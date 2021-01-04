الأقرب لمصر.. أبرز المعلومات عن لقاح أكسفورد مع بدء التطعيم به

بدأت بريطانيا اليوم حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» باستخدام اللقاح الذى طوره المختبر البريطاني أسترازينيكا وجامعة أكسفورد.

وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن لقاح أكسفورد هو انتصار للعلم في بريطانيا، متابعا: «لدينا عدد لقاحات أكبر من الموجود في أوروبا كلها و اللقاحات التي نستخدمها آمنة وفعالة »، وفقا لقناة العربية.

وفيما يلى ترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن لقاح أكسفورد

- طوره المختبر البريطاني أسترازينيكا وجامعة أكسفودر.

- يسهل تخزينه حيث يتطلب حرارة تراوح بين درجتين وثماني درجات مئوية.

- سهولة التخزين تسهل التلقيح على نطاق واسع بخلاف لقاح فايزر.

- تكلفة الحصول على الجرعة صغيرة بواقع 2.50 يورو للجرعة الواحدة.

- يقال إنه يستطيع مكافحة السلالة الجديدة من كورونا والتى ظهرت فى بريطانيا.

- يحتوي على المادة الوراثية لبروتين «سارس كوف-2»، السلالة المسببة لوباء كوفيد-19.

- يسهل إنتاج كميات كبيرة منه وفقا لجامعة أكسفورد.

- أكدت أكسفورد قدرتها على إنتاج حوالي 3 مليارات جرعات خلال 2021.

- فعاليته 90% لدى المتطوعين الذين تلقوه جرعة ونصف منه.

- ترى اللجنة العليا للفيروسات بمصر أنه الأقرب لاستخدامه.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، إن بريطانيا ستحصل على 530 ألف جرعة من لقاح أكسفورد أسترا زينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد، موضحا أن هذه الجرعات جاهزة للاستخدام بدءا من اليوم الاثنين.

وأعرب جونسون فى تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى »، عن أمله في توفير عشرات الملايين من اللقاحات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وكانت بريطانيا بدأت حملة التطعيم ضد كورونا فى الثامن من ديسمبر الماضى باستخدام لقاح فايزر، فيما أعلنت منتصف ديسمبر رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا أسرع انتشارا.

وسجلت بريطانيا، أمس، 54 ألف و990 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو اليوم السادس على التوالي الذي تتجاوز فيه الحالات اليومية حاجز الـ50 ألف، فضلا عن تسجيل 454 وفاة جديدة جراء الفيروس فى بريطانيا ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 75 ألف و24 حالة وفاة.