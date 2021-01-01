مصري مشارك بأبحاث لقاح أكسفورد: 2.5 دولار تكلفة الجرعة

قال الدكتور أحمد سالمان أستاذ المناعة بجامعة أكسفورد، وأحد المشاركين في اللقاح الذي يحمل اسم الجامعة لمكافحة فيروس كورونا، إن الحماية التامة من الإصابة بالفيروس للأشخاص الذين حصلوا على اللقاحات تصل إلى 70% ويمكن رفعها إلى 90% بتغيير نظام الجرعات، مشيرًا إلى أن كل من حصلوا عليها لا تظهر عليهم أعراض شديدة ولا تتطلب حالتهم دخول المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف سالمان خلال تصريحات مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع»، الذي يعرض عبر شاشة dmc: بجرعة واحدة قد يمتلك 80% من الحاصلين على اللقاحات المناعة التي تحميهم من الحالات الشديدة والمتوسطة التي تجعلهم مضطرين إلى دخول المستشفى، وسيجري مد بروتوكول العلاج لتفصل 3 أشهر بين جرعتي أكسفورد بدلًا من أسابيع لأن جرعة واحدة تطعم عددًا أكبر أكثر فاعلية لحماية الأرواح من تطعيم عدد أقل.

وتابع أن لقاح أكسفورد سيكون مناسبا لكل دول العالم بسبب نقله في ظروف سهلة مقارنة بلقاحي فايزر وموديرنا، إذ يمكن ذلك في درجة حرارة الثلاجة العادية ويكون فعالا لنحو 6 أشهر في درجة حرارة تتراوح ما بين 2 درجة إلى 8 درجات مئوية، ويمكن إنتاجه بكميات أكبر بكثير لأن تقنيته تستخدم منذ 20 عاما لإنتاج لقاحات وعلاجات لأمراض جينية وسرطانية.

وأردف: هناك نحو 30 دولة تم التعاقد معها لإنتاج لقاح أكسفورد، وهو ما يسهل إنتاج 4 مليارات جرعة في هذا العام، كما أن تكلفة الجرعة الواحدة 2.5 دولار، مقارنة بفايزر وموديرنا الذي يبلغ ثمن جرعتيه ما يتراوح ما بين 40 إلى 50 دولارًا، كما أن جرعتي سينوفارم يقدر ثمنهما بـ140 دولارا.