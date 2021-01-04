سائق يتخلص من شقيقته بـ«خنجر» في فيصل: «خربت علاقتي مع مراتي وعيلتها»

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (سيدة - مقيمة بمنطقة فيصل بالهرم)، بطريق الواحات بدائرة القسم وبها جروح متفرقة والعثور بجوارها على هاتفها المحمول.

تمّ تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى أنَّ وراء إرتكاب الواقعة شقيق المجني عليها (سائق – مقيم بالجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات، تمّ استهدافه وضبطه وتبين أنه مصاب بجرح قطعي بالذقن، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر بوجود خلافات بينه وبين زوجته وأهليتها بسبب شقيقته، فعقد العزم على قتلها، وفي سبيل تنفيذ مخططه الإجرامي وأعدّ سلاح أبيض «خنجر» وانتظر المجني عليها بطريق عودتها محل إقامتها متخفياً بمنطقة زراعية مستقلاً سيارة أجرة، ولدى مشاهدته لها فاجأها وهددها بالسلاح الأبيض واقتادها لداخل السيارة وتعدى عليها بعدة طعنات فأودى بحياتها ثم تخلص من جثتها بإلقائها بمكان العثور وأضاف بحدوث ما به من إصابات نتيجة مقاومة المجني عليها له.

وتمّ بإرشاده ضبط (السلاح الأبيض - السيارة المستخدمين في ارتكاب الواقعة)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.