انتحار شاب قفزا من أعلى كوبري المعرض بطنطا

أصدر المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم، توجيهات لرئيس نيابة أول طنطا بفتح تحقيقا في واقعة انتحار شاب من أعلى كوبري المعرض بمدينة طنطا في ظروف غامضة.

وشدد المحامي العام علي تشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة للانتقال إلى موقع الحادث لمعاينة وسماع أقوال شهود عيان للحادث وسماع أقوال أسرة المتوفي والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه .

وباشر فريق النيابة دوره واطلع علي تقرير الصحة لتحديد أسباب وفاه الشاب بطوارىء مستشفي طنطا الجامعي فضلا عن تفريغ الكاميرات المحيطة بالموقع .

وكان كوبري المعرض بطريق الزراعي "القاهرة - الاسكندرية" بنطاق مدينة طنطا بمحافظة الغربية شهد في الساعات الأولى من فجر اليوم انتحار شاب مضطرب نفسيا من خلال القفز أعلى الكوبري المتجه لمنطقة استاد طنطا كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الشاب ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله لطوارىء طنطا الجامعي .

وأفاد شهود عيان للحادث أن الشاب تسلل إلى أعلى الكوبري وقفز من السور الحديدي من ارتفاع يزيد عن 30 متر تقريبا ما تسبب في وفاته.