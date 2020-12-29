عاجل.. إصابة 8 أشخاص نتيجة انقلاب ميكروباص في ترعة بطنطا

أصيب 8 أشخاص نتيجة انقلاب سيارة أجرة محملة بالركاب "ميكروباص" في إحدى الترع في نطاق محافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، أثناء سيرها على الطريق بين مدينتي طنطا وكفر الشيخ، وتبين أن الحادث وقع نتيجة انفجار أحد إطارات السيارة، ولم يتمكن سائقها من السيطرة عليها، بسبب السرعة الزائدة.

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد محمد الدماطي، مأمور مركز طنطا، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص في مياه الترعة المحاذية لطريق كفر الشيخ، عند قرية نواج، بدائرة مركز طنطا.

وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي، كما انتقلت فرق الأجهزة الأمنيه والتنفيذية إلى موقع الحادث، وتم انتشال السيارة ورفع أثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية على الطريق إلى طبيعتها.

وأفادت التحريات الأولية وشهود العيان بأن الحادث نجم عن انفجار إطار السيارة، أثناء سيرها بسرعة كبيرة، مما أدى إلى فقدان السائق سيطرته عليها، لتنحرف عن الطريق بشكل مفاجئ، قبل أن تسقط بركابها في الترعة.

وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وكلفت إداره البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.