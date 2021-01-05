إزاي تعمل استعلام عن طلب حجز الوحدة؟.. «الإسكان» تجيب

يرغب عدد من المتقدمين للحصول على وحدة سكنية، ضمن الوحدات التى تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، فى متابعة حالة أوراقهم المقدمة للحجز، كى يقوموا باسترجاع الأوراق والبيانات المرفقة على الموقع الإلكترونى للصندوق، وذلك عقب سحب كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز.

لذلك أتاح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، 3 طرق للاستعلام، تسهيلا على العملاء المتقدمين لحجز وحدة سكنية، عملية البحث والمتابعة الدورية لأوراق الحجز.

وأكدت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، مى عبد الحميد، اهتمام الصندوق بتوفير كل سبل الراحة للعملاء المتقدمين للحجز، تسهيلا عليهم، وتوفيرا للجهد.

وتتمثل طرق الاستعلام عن طلب حجز وحدات الإسكان الاجتماعى، فى الاستعلام إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق www.mff.gov.eg، وذلك باستخدام الرقم القومي للمستعلم.

أو الاستعلام هاتفيا عن طريق أرقام الخط الساخن وهي: 1188 أو 5777 من أي تليفون أرضي، و090071117 من أي خط أرضي، وتعمل تلك الخدمة من 9 صباحًا وحتى 9 مساء.

وأخيرا الاستعلام عن طريق الصفحة الرسمية للصندوق على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، التي يمكن إرسال جميع الاستفسارات عليها، ومن ثم الإجابة عليها.

وأوضحت الرئيس التنفيذى للصندوق، أن تخصيص الوحدات أحيانا يتم إلكترونيا "أون لاين" عن طريق قرعة عشوائية، وأنه يتم تخصيص الوحدات وفقا لنظام الأولوية المنصوص عليها داخل كراسة الشروط.

كما أشارت "عبد الحميد" إلى أن هدف مشروعات صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، التى تتضمن طرح وحدات سكنية عدة، فى عدد كبير من المدن الجديدة، هو توفير وحدة وحدة سكنية لكل مواطن، بشرط أن يستحق الاستفادة بوحدة مدعومة من الدولة، وبنظام سداد يمتد على مدار 20 عاما.

وشهد الصندوق خلال الفترة الماضية، بروتوكولات تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، وتم طرح عدد كبير من الوحدات السكنية، داخل المدن الجديدة، منها: مشروع "سكن مصر"، مشروع "جنة"، وغيرها من المشروعات السكنية.