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بسبب كسر مفاجئ.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق بالإسكندرية

كتب:

مروة مرسى
11:55 ص | الإثنين 04 يناير 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية،  قطع المياه عن 3 مناطق، شرق المحافظة، اليوم الاثنين، بسبب كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه سيجري قطع المياه عن مناطق «السيوف شماعة، أبو سليمان، سيدي بشر قبلي»، لافتة إلى عودة الخدمة فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأشار البيان إلى حدوث كسر في الخط الناقل للمياه قطر 1000 مم بشارع 8 متفرع من شارع الشركة العربية أمام مسجد الشهداء بمنطقة أبو سليمان، ما تسبب في قطع المياه عن المناطق المشار إليها.

وطالبت الشركة المواطنين طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

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