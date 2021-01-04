طفلان يرسمان البسمة على وجوه مرضي السرطان في الأقصر

قررا إدخال السعادة على قلوب مرضي السرطان من الأطفال والكبار داخل مستشفي شفاء الاورمان لعلاج الأورام بالمجان ومستشفي شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالأقصر، من خلال مبادرة «إرسم بسمة»،لمشاركة الأطفال الاحتفال بحلول عام جديد.

وارتدى الطفلان «يوسف وآدم» ملابس بابا نويل الشهيرة ووزعا الهدايا والألعاب على المرضي داخل المستشفي وسط أجواء من الفرح والبهجة والسعادة .

وقال «آدم» صاحب المبادرة: «قبل أسابيع فكرت فى أن أرسم بسمة على وجوه المرضي بمستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام ومستشفي شفاء الأورمان لسرطان الأطفال فى الأقصر وقررت أن تكون زيارتى مختلفة واستعنت بصديقي يوسف وقررنا شراء ملابس بابا نويل الشهيرة وشراء هدايا تذكارية وألعاب للأطفال المرضي بالمستشفي لإدخال السعادة في قلوبهم».

وأضاف أن إدارة المستشفي رحبت بالمبادرة وبعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة تمت المبادرة وكانت ردود أفعال المرضى رائعة وتفاعلوا معنا وكانت أوقات جميلة ورائعة نتمنى أن تتكرر مرة أخرى.

وقال محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان، أن المستشفي حريصة على التعاون مع كافة المبادرات الشبابية ومبادرات المجتمع المدني لتخفيف الام المرضي مما يساعدهم معنويا ونفسيا على الاستجابة السريعة للعلاج ، موجها الشكر ليوسف وادم على مبادرتهما الرائعة .

وأضاف أن المستشفي حريصة أيضا على الاحتفال بكافة المناسبات حيث تزينت المستشفي بأشجار الكريسماس وبالبالونات احتفالا بالعام الميلادى الجديد.