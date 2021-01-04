1.6 مليون شكوى من الصرف ومياه الشرب خلال 2020

استقبلت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مليون و600 ألف شكوى تقريبا خلال عام 2020، عبر الخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المياه والصرف الصحي بجميع المحافظات، و175 لاستقبال شكاوى الصرف الصحي بالقاهرة والإسكندرية.

ونجحت الشركة القابضة في الاستجابة لمختلف الشكاوى الواردة إليها عبر الخط الساخن، والتي شملت شكاوى انقطاعات وكسور وجودة أو ضعف المياه أو طلب سيارات مياه، وشكاوى طفوحات الصرف الصحي أو الابلاغ عن أغطية البالوعات المفقودة، إضافة إلى الشكاوى المحاسبية.

وأظهرت إحصائية الخطوط الساخنة للشركة القابضة أنّ معدلات الاستجابة تتراوح بين 5 ساعات إلى 24 ساعة، وفقا لطبيعية الشكوى وظروف الإصلاح، علما بأنّ الأولوية لشكاوى الجودة والتي يتحرك المعمل فور ورود أي شكاوى، تكون خلال مدة لا تتجاوز ساعتين لرفع عينات من محل الشكوى.