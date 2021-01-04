تعرف على تفاصيل استعدادات مطار القاهرة لبطولة كأس العالم لكرة اليد

استعدت مصر مؤخراً، لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 دولة، «الوطن» تنشر التفاصيل الكاملة لاستعدادات مصر لاستقبال البطولة وهي كالتالي:

1- تقوم الشركة الوطنية مصر للطيران بدور الناقل الرسمي للبطولة فضلاً عن قيام الشركة بالترويج للبطولة على متن طائراتها من خلال وضع شعار وتميمة البطولة على واجهة عدد من الطائرات وعلى غطاء الرأس الـheadrest على جميع مقاعد الطائرات وإذاعة مادة فيلمية عن الحدث على شاشات الطائرات وفي المطار .

تخصيص صالة 4 بالمطار لإنهاء إجراءات وصول المنتخبات المشاركة في البطولة

2 - تم تخصيص صالة 4 بالمطار، لإنهاء إجراءات وصول المنتخبات المشاركة في البطولة وأيضا الوفود والضيوف المشاركين، في الحدث العالمي الذي تستضيفه القاهرة في ظل ظروف استثنائية من انتشار جائحة كورونا الوبائية.

تشكيل فرق على أعلى مستوى من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة

3 - تم تشكيل فرق على أعلى مستوى من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة الدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي، للتعامل مع ضيوف مصر المشاركين في هذا الحدث العالمي، وذلك بناء على توجيهات وزير الطيران المدني الطيار محمد منار عنبه، وتحت إشراف المهندس سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمحاسب مجدي إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الداخلية متمثلة في مديرية أمن مطار القاهرة.

أتوبيسات معقمة لنقل المنتخبات المشاركة في البطولة

4 - تم تخصيص أتوبيسات معقمة لنقل المنتخبات المشاركة في البطولة، من مطار القاهرة فور وصول طائرتهم، حيث سيتم تنظيم دخول الأتوبيسات من باب 35 المخصص للبضائع والجثماين، لإحضار اللآعبين من على متن الطائرة ونقلهم من داخل المهبط إلى صالة 4 المخصصة لرحلات الطيران الخاص واستقبال البعثات المشاركة في البطولة، لإنهاء كافة إجراءات وصولهم والأمتعة الخاصة بهم.

إنهاء إجراءات وصول بعض المنتخبات المشاركة من صالة كبار الزوار بالمطار

5 - سيتم إنهاء إجراءات وصول بعض المنتخبات المشاركة من صالة كبار الزوار بالمطار بجانب صالة 4 أيضا، لتسهيل الإجراءات، على أن تتولى اللجنة المنظمة ومندوبي وزارة الشباب، خروج الأمتعة والحقائب الخاصة بالبعثات، وسيكون في إستقبال المنتخبات المشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد، بالإضافة إلى قيادات مطار القاهرة الدولي.

شرطة المطار تتولى تأمين خروج اللاعبين

6 - فور انتهاء إجراءات وصول الوفود المشاركة ستتولى شرطة ميناء القاهرة الدولي تحت إشراف اللواء حسين منيع مدير أمن مطار القاهرة الدولي، تأمين خروج اللاعبين ومرافقة الأتوبيسات المعقمة إلى المعسكرات الخاصة بفرق اللاعبين، حيث تم تخصيص 4 فنادق بالقاهرة، لاستقبال واستضافة كل المنتخبات المشاركة في البطولة منذ لحظة وصولهم حتى انتهاء البطولة، وذلك حفاظا على سلامتهم ومنعا للاختلاط بهم.

7 - جهزت شركة ميناء القاهرة الدولي، بانرات داخل صالات الركاب للترويج للبطولة العالمية التي تستضيفها مصر، فضلا عن تخصيص لوحات إرشادية لتوجيه الضيوف القادمين من الخارج، وسط إجراءات وقائية مشددة وتوفير كافة المواد المعقمة والمطهرة داخل الصالات لمواجهة فيروس كورونا.

كان الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى، والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران ولفيف من قيادات الوزارة، قاموا بجولة تفقّدية أمس بصالة (4) بالمطار لمتابعة استعدادات لاستقبال الفرق الرياضية المشاركة بالبطولة، وأعضاء الاتحاد الدولي لكرة اليد ووسائل الإعلام العالمية، والتأكد من الانتهاء من كل الاستعدادات لاستقبال ضيوف مصر، والمنتخبات المشاركة بالبطولة، والاطمئنان على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي يتم اتباعها مع المسافرين والعاملين داخل المطار للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

واستقبل مطار القاهرة الدولي بالأمس، أولى المنتخبات المشاركة في البطولة، وهو منتخب اليابان، وسط ترحيب حار بجميع أعضاء المنتخب الياباني، ومن المتوقع أن توافد المنتخبات المشاركة في البطولة خلال الساعات القليلة القادمة .