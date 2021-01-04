تعرف على جهود تطوير «مسار العائلة المقدسة» قبل احتفالات عيد الميلاد

خطة متكاملة وضعتها الدولة لتطوير مسار العائلة المقدسة، تشمل تطوير وتحسين جودة العمران المؤدي إلى المناطق المحيطة بمسار الرحلة، وإعطاء انطباع إيجابي لدى الزائر المصري والأجنبي، وتمييز المكان بذاكرة بصرية وسمعية ونفسية مميزة تتناسب مع قيمته التاريخية المهمة، بمعالجة العناصر العمرانية وإضافة اللمسات الجمالية إليها من أجل تحسين صورتها البصرية واستعادة الشكل الحضاري وتحقيق التنمية السياحية والعمرانية والاقتصادية.

وترصد السطور التالية، ما تم تطويره بمشروع تطوير مسار العائلة المقدسة، بالتزامن مع احتفالات الميلاد، إذ وضع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري رؤية بصرية متكاملة تضفي جو من الترابط البصري والروحي للمشروع.

إزالة التشوهات وتحسين حياة السكان

- إزالة التشوهات التي تسود الصورة البصرية للمنطقة.

- تطوير وتنسيق المواقع، وتحسين مسار دخول وخروج الزوار.

- تطوير وتنسيق المحيط العمراني المحيط بالأثر.

- رفع جودة الحياه لسكان المنطقة والمستخدمين.

- تحقيق المعايير والاشتراطات الخاصة بالتنسيق الحضاري في المناطق ذات القيمة.

- التأكيد على أهمية الوحدة الكلية وتأكيد الشخصية المعمارية والتاريخية للمسار والرحلة.

- تحقيق القدر الأكبر من أهداف التنمية المستدامة المطروحة في خطة التنمية مصر 2030.

شعار وكتالوج ولوحات إرشادية

وتم الانتهاء مما يلي:

- تصميم شعار لرحلة العائلة المقدسة.

- تقسيم المواقع حسب طبيعتها الطبوغرافية.

- وضع كتالوج عناصر اللاندسكيب المستخدمة حسب التقسيم، ليسهل على المحافظات تتبعها وتطبيق أقرب الحلول للنموذج الموضوع بخامات بيئية تتناسب مع الموقع.

- تصميم علامات إرشادية للمزارات وللاتجاهات المختلفة.

- تصميم لوحات تفاعلية إلكترونية ويدوية.

- تصميم لوحات إرشادية عند نقاط التجمع وبدايات الجوله في كل موقع.

- تصميم لوحات إرشادية لكل فراغ أو محتوى يتبعه شرح للأحداث.

- تصميم لوحات إرشادية للطرق حسب الكود العالمي للمرور والكود الخاص بمركز بحوث الإسكان والدليل الإرشادي الخاص بجهاز التنسيق الحضاري، بحيث تسمح لمستخدمي الطرق بقراءتها بوضوح وتوضع قبل تغيير المسار بمسافة كافية حسب سرعة الطريق.

تصميم عناصر فرش الشارع (البرجولات - التبليطات - المقاعد - سلات المهملات - الاضائه - عناصر التشجير المناسبة).