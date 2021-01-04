الأرصاد: ضباب ورؤية منعدمة على بعض الطرق حتى نهاية الأسبوع

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الشبورة المائية اليوم كثيفة جدا ووصلت لحد الضباب، ووصلت الرؤية لأقل من 100 متر على بعض الطرق، بينما انعدمت تماما على بعض الطرق، وجرى إغلاق العديد من الطرق اليوم، مثل طريق الكريمات وطريق إسكندرية الصحراوي وطريق بورسعيد والإسماعيلية والسويس وطريق مصر أسوان الزراعي، بسبب الشبورة الكثيفة التي وصلت لحد الضباب.

استمرار استقرار الأحوال الجوية

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ تحسن الرؤية وارتفاع الشبورة يبدأ من الساعة العاشرة صباحا، ومع ساعات النهار تتحسن الرؤية تدريجيا ويتم إعادة فتح الطرق التي جرى إغلاقها.

وأوضحت أنّ الشبورة المائية تتكون من بعد الفجر وتستمر حتى التاسعة أو العاشرة صباحا، وتبدأ الرؤية تتحسن تدريجيا، وهذه الحالة مستمرة حتى نهاية الأسبوع.

مرتفع جوي يتسبب بتكون الشبورة

وأكدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الشبورة المائية الكثيفة تستمر حتى نهاية الأسبوع، بسبب المرتفع الجوي الذي يؤثر علينا برياح شمالية شرقية تمر على البحر المتوسط وتتحمل بكميات عالية من الرطوبة المرتفعة وانخفاض درجات الحرارة الصغرى وهدوء لسرعات الرياح، وكل هذه العوامل تؤدي لتكون الشبورة المائية الكثيفة والضباب في الصباح الباكر.

أمطار خفيفة غير مؤثرة على السواحل الشمالية

وكشفت شاكر عن وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة جدا على بعض مناطق من السواحل الشمالية للبلاد وغير مؤثرة تماما، ويكون الطقس دافئ تماما أثناء فترات النهار مع سطوع الشمس، بارد وشديد البرودة أثناء فترات الليل على معظم أنحاء الجمهورية، مشددة على أنّ الشبورة المائية ستستمر بنفس الكثافة حتى نهاية الأسبوع، وتقل وتزيد على بعض الطرق والمناطق، وكل الطرق السريعة والزراعية معرضة للإغلاق بسبب الشبورة الكثيفة حتى نهاية الأسبوع.