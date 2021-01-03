الأرصاد: طقس دافئ بأعياد الإخوة المسيحيين.. والحرارة أعلى من معدلاتها

قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ حالة الدفء والاستقرار في الأحوال الجوية مستمرة على الأقل حتى نهاية الأسبوع، إذ يكون الطقس ممتع ومائل للدفء خلال فترات النهار، شديد البرودة خلال فترات الليل، خاصة الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، مناشدا المواطنين ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، أثناء التواجد خارج المنزل في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

وكشف شاهين عن أنّ الطقس سيكون دافئا الفترة المقبلة، التي تشهد أعياد الإخوة المسيحيين، ويكون الطقس دافئ خلال فترة الأعياد.

درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، أنّ درجات الحرارة هذه الفترة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو درجتين أو 3، لكنها لن تصل لـ26 درجة كما يشيع البعض، وستكون بين 22 و23 درجة مئوية، والطقس لن يختلف كثيرا الفترات المقبلة، ويسود الدفء الحالة الجوية.

هدوء بسرعات الرياح

وأشار شاهين إلى أنه لاتوجد سرعات للرياح، وهناك هدوء تام بسرعات الرياح، وهو العامل الأساسي لحالة استقرار الطقس، وسبب أيضا وعامل أساسي لتكون الشبورة الكثيفة على الطرق، وكي تتكون الشبورة يتطلب ذلك وجود رطوبة بشكل كبير بمستوى قريب من سطح الأرض، ووجود مرتفع جوي بطبقات الجو العليا، إضافة لهدوء سرعات الرياح وانخفاض درجات الحرارة الصغرى بشكل كبير.

يجب اتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور فيما يخص الشبورة

وطالب شاهين، قائدي المركبات على الطرق خاصة السريعة والقريبة من المسطحات والصحراوية، بالقيادة بهدوء في ساعات الصباح الباكر، مناشدا المواطنين عدم الخروج على الطرق السريعة حتى التاسعة صباحا، إلا في حالة الضرورة لحين تحسن الرؤية الأفقية، ومن يضطر للخروج يتبع تعليمات الإدارة العامة للمرور والخاصة بالشبورة، من تخفيف للسرعات والسير بمنتصف الطريق، وتشغيل كشافات السيارة، والاطمئنان على كشافات الشبورة وأنّها تعمل بشكل جيد، وتشغيل مساحات السيارت أولا بأول، وعدم إغلاق نوافذ السيارة حتى لا يتكون بخار الماء، ما يؤي لعدم الرؤية عند السائق.