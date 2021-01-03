لماذا لم تظهر الشمس على بعض المناطق حتى الظهيرة؟.. «الأرصاد» تجيب

تواصل هيئة الأرصاد الجوية تحذيراتها من تكون الشبورة الكثيفة صباحًا، والتي تصل لحد الضباب على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما تسبب في إغلاق العديد من الطرق يوميًا بالتنسيق مع الهيئة والإدارة العامة للمرور.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد لـ«الوطن»، إنّ الشمس بدأت في الظهور التدريجي بالوقت الحالي، وبدأت الرؤية تتحسن تدريجيًا، وما زال هناك بقايا للشبورة في بعض المناطق، والتي تظهر على البلاد صباحًا منذ نحو أسبوع بسبب استقرار الأحوال الجوية نتيجة التأثر بمرتفع جوي محمل برياح شمالية شرقية تمر على البحر المتوسط، تكون محملة بكميات عالية من بخار الماء، ما يؤدي إلى وجود نسب رطوبة عالية في طبقة قريبة من سطح الأرض، وهو ما يتسبب في تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، وتكون مستمرة أحيانًا حتى التاسعة والعاشرة صباحًا.

وأضافت «شاكر» أنّه بالفعل جرى فتح العديد من الطرق التي سبق وجرى إغلاقها بسبب كثافة الشبورة، إلا أنّ هناك بعض بقايا الشبورة العالقة في بعض الطرق السريعة والزراعية وبعض المدن الجديدة.

وأوضحت «شاكر» أنّ الشبورة المائية لا زالت مستمرة حتى نهاية الأسبوع، تكون كثيفة وتصل لحد الضباب على بعض الطرق والمناطق، على أن يتم التنسيق بين إدارات المرور لغلق الطرق التي تتكون فيها الشبورة بكثافة وفتحها بعد تحسن الرؤية الأفقية.

وقدمت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بعض النصائح للمواطنين خلال فترة تكوّن الشبورة كالآتي:

نصائح القيادة في الشبورة المائية

- يفضل عدم السفر في الفترة من بعد الفجر وحتى التاسعة أو العاشرة صباحًا تجنبًا للحوادث.

- القيادة بحذر وهدوء على الطرق.

- الاطمئنان على مسّاحات السيارة الخاصة بالشبورة وإضاءة الكشافات الأمامية والخلفية أثناء القيادة.

- فتح نوافذ السيارة من آن لآخر لعدم تكثف بخار الماء على زجاج السيارة الداخلي.

- الحفاظ على المسافات الآمنة بين السيارات.