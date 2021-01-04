رابط بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد وأفراد الأسرة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فتح الباب لإضافة المواليد لبطاقة التموين لأبناء الفئات الأكثر احتياجا، وتقدم بوابة مصر الرقمية خدمات مختلفة للمواطنين، بين إصدار بدل تالف لبطاقة التموين أو تفعيل بطاقة التموين أو الفصل الاجتماعي، وضم أفراد الأسرة، وتستعرض «الوطن» خطوات ضم أفراد الأسرة عبر بوابة مصر الرقمية والشروط المطلوبة على النحو التالي:

الشروط المطلوبة لضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين

تشمل شروط ضم أفراد الأسرة أن يكون طالب الخدمة هو مالك البطاقة، ويجب ألا تنطبق على مالك البطاقة شروط الاستبعاد من التموين، ولا يمكن فصل رب أسرة على بطاقة تموين أخرى، ويمكن إضافة أفراد الأسرة الأعضاء في بطاقات تموينية أخرى وليس على بطاقة المواطن، على ألا يكون أي منهم رب أسرة.

خطوات ضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين

الدخول على بوابة مصر الرقمية.

اختيار خانة خدمات التموين.

الضغط على خانة ضم أفراد أسرتي.

الضغط على خانة ابدأ الخدمة.

عرض أسماء الأفراد الذين أضفتهم مسبقا على بطاقتك التموينية.

اختيار خانة المزيد من أفراد أسرتك من الدرجة الأولى.

الاطلاع على الشروط والأحكام، ثم الضغط على موافقة على الشروط والأحكام، ثم موافق.

اختيار المزيد من أفراد الأسرة من الدرجة الأولى لإضافتهم، وسيتم عرض البيانات التي أدخلتها لمراجعتها ويمكن تعديل أي منها.

تم إرسال الطلب بنجاح، ويمكن تتبع الطلب بالضغط على خانة تتبع الطلب.

ويجب تسجيل حساب من خلال كتابة البيانات الخاصة بالرقم القومي ورقم المصنع واسم الوالدة، وباقي البيانات المطلوبة، للحصول على خدمات التموين المتاحة على بوابة مصر الرقمية، سواء كانت الخاصة بالمحاكم ورخصي ومركباتي والتوثيق أو التموين التي تشمل إصدار بطاقة تموين جديدة، إصدار بدل فاقد لبطاقة تموين، إصدار بدل تالف لبطاقة تموين، تفعيل بطاقة تموين، فصل اجتماعى، ضم أفراد أسرتى، نقل من محافظة إلى أخرى.