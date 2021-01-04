داعية: أرباح يوتيوب حرام.. وأحمد كريمة يرد: حلال ولكن بشروط

أثار الداعية ياسر ممدوح، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر فيديو عبر حسابه الشخصي «فيسبوك»، والذي أكد فيه أنه أوقف الأرباح الخاصة به على مواقع التواصل بسبب الإعلانات الإجبارية الخليعة التي تظهر للمشاهد على حد وصفه.

واعتبر الداعية أن أرباح «يوتيوب» حرام، وأنه سيتحمل ذنب العديد من الملايين الذي يتابعونه على مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: «مش هاتكلم أنا عن الصوم والصلاة، وانت تتفرج على إعلانات خليعة وأشيل أنا ذنبك».

كريمة: أرباح يوتيوب حلال إذا كان المحتوى هادفا

من جانبه، قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه من المقرر فقهيًا وعلميًا أن الدين له مرجعيتين داخل مصر، وهما الأزهر الشريف ودار الإفتاء ولابد من الأخذ بما يقولانه.

وأضاف «كريمة» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يتفق مع ما نشرته دار الإفتاء المصرية بأن أرباح «يوتيوب» حلال إذا كان المحتوى الذي يقدم هادفًا، ويتناسب مع مبادئ الشريعة الإسلامية، أما إذا كان المحتوى غير ذلك فإن الربح حرام.

وأوضح «كريمة»، أنه إذا كان الشخص يقدم محتوى هادفًا ولكن يظهر بداخلها إعلانات إجبارية خليعة ومنافية للأداب العامة، ففي هذه الحالة تكون الأرباح حلال، بشرط يجب تطهر صاحبها بجزء من المال للفقراء والمساكين.

وأكد أن هناك متطفلين علي العلوم الشريعة خاصه ما يسمى بـ«التيار السلفي»، وأن «يوتيوب» بات مكاناً لنشر أفكار الجهلاء غير الصحيحة عن الدين الإسلامي.

الإفتاء: أموال يوتيوب جائزة ولكن بمراعاة الضوابط القانونية

وكانت دار الإفتاء أجابت عبر موقع عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن سؤال أحد المتابعين والذي تضمن حكم الأرباح من خلال نشر فيديوهات على موقع «يوتيوب»، حيث جاء السؤال «أربح على يوتيوب، ولا أنشر محرمات أو مفاسد، وإنما هي معلومات تاريخية أو علمية أو نظرية أو أخبار عامة أو أصوات للقرآن أو غير هذا».

وأجاب عن السؤال الشيخ عبد الله العجمى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً «هذا جائز طالما كنت مراعٍ للضوابط القانونية مع هذه الشركة أو الهيئة التي تتعامل معها».