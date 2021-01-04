تسريب يفضح تورط الإخوان في إثارة أزمة مستشفيي الحسينية وزفتى (صور)

نشر موقع «العربي الحديث»، تسريبا جديدا يفضح جماعة الإخوان الإرهابية، واستغلالها للأزمات التي تحدث في مصر على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ شهد اليومين الماضيين حالة من الجدل وإثارة البلبلة بسبب أزمة مستشفيات العزل ووفاة مصابي كورونا بزفتى والحسينية، لتستغل الجماعات الإرهابية الأزمة وتتاجر بضحايا كورونا لزعزعة استقرار وأمن الدولة.

الجماعة تحرض على الوصول للعنايات المركزة بمستشفيات العزل وتصوير الوفيات

وأصدرت جماعة الإخوان الإرهابية بيانًا، جاء نصه: «بسم الله الرحمن الرحيم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، نرسل تحيات أعضاء المجلس لكل الأعضاء، ونخص بالذكر أطباء الجماعة الموجودين في المؤسسات الطبية، وإذ ندعو الله لهم بالحفاظ عليهم، ندعوهم لتوخي الحذر في اتخاذ الإجراءات الوقائية».

وأضافت الجماعة الإرهابية في بيانها: «يتابع مجلس شورى الجماعة ما يحدث مؤخرا وما آلت إليه الأوضاع الصحية في مصر من تفشي فيروس کورونا، وطبقا لما نشأنا عليه من تعاليم سامية على يد الشيخ الشهيد حسن البنا، وعلى يد ملهمنا الشهيد سيد قطب، انعقد المجلس بكامل أعضائه من يوم الأحد 3 ديسمبر من 2020، الموافق هجريا 20 جمادي الأول 1447».

وتابعت «الإرهابية»: «ناقشنا الاحتقان الموجود بين ربوع المواطنين وضعف المنظومة الصحية في الوقت الحالي، وجرى التوافق على الأتي، والتنبيه على اتخاذ اللازم نحو متابعة الموقف ميدانيا بشكل كامل من خلال أعضاء الجماعة في قرى وحضر مصر، والتنبيه على مسؤولي الاتصالات داخل مصر وخارجها ببذل قصارى الجهد نحو الوصول إلى العنايات المركزة بمستشفيات العزل وتصوير الحالات المتوفية، وإذاعتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يكون له بالغ الأثر في خفض مستوى ثقة المواطن في المنظومة الصحية».

وأتمّت الجماعة الإرهابية بيانها: «بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله لهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون».

وتحقق النيابة العامة مع عدد من الأطباء في مستشفى الحسينية، بسبب وفاة 4 من مرضى بوباء كورونا المستجد، داخل غرفة الرعاية المركزة بالمستشفى، لمعرفة إذ كان سبب الوفاة انخفاض ضغط الأكسجين، أم أسباب أخرى، فيما أكدت إدارة المستشفى أنّ الوفاة لم تنتج عن نقص في ضغط الأكسجين، أو الأكسجين ذاته، مرجعة سبب الوفاة إلى تأخر الحالة الصحية للمريضين، وأنّ المتوفين رجل يبلغ من العمر 67 عاما، وسيدة تبلغ من العمر 58 عاما، وكلاهما يعاني من أمراض مزمنة وفشل في التنفس بسبب إصابتهم بفيروس كورونا ما أدى إلى وفاتهما.