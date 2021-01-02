صحة الغربية تنفي وفاة حالتين بكورونا بسبب انقطاع الأكسجين بـ«عزل زفتى»

أصدر الدكتور طارق رحمي، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى الدكتور عبد الناصر حمودة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، لإجراء تحقيق بشكل طارىء في واقعة شيوع وفاة حالتين من مصابي كورونا بدعوى نقص الأكسجين داخل مستشفى زفتى العام.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الصحة بالغربية، في بيان رسمي، بشأن ما أثير حول وفاة عدد من الحالات المصابة بالكورونا في مستشفى زفتى العام، بأنه فور ظهور أحد مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تم تشكيل لجنة متخصصة برئاسته، بِنَاءً على تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وذلك للوقوف على حقيقة ما حدث في مستشفى زفتي العام، مساء الجمعة، وتسبب في وفاة حالتين مصابتين بالكورونا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، بأن شبكة الأكسجين تعمل بمنتهى الكفاءة، وأنه لم يتم إيقاف إمداد المرضى بالأكسجين في أي وقت من الأوقات داخل المستشفى، حيث يوجد بالمستشفى عدد 27 حالة بالعناية المركزة ، 19 حالة بالعناية المتوسطة و27 حالة بالقسم الداخلي لإصابتهم بفيروس كورونا، إلى جانب وجود 20 حالة بحضانات الأطفال، و7 حالات بعناية الأطفال، و9 حالات بالعناية المركزة، و4 حالات بعناية الحروق و 4 حالات طوارئ، وجميع هذه الحالات في احتياج دائم للأكسجين، وفي حالة انقطاع إمداد الأكسجين فإن ذلك يؤدي إلى وفاة العديد من هذه الحالات في الحال، وهذا ما لم يحدث، مشيرا إلى أن جميع الحالات مستقرة بالمستشفي ولم يتأثر أي منها.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن حالتي الوفاة، اللتين وقعتا، هما لرجل يبلغ من العمر 67 عاما دخل المستشفى بتاريخ 9 ديسمبر 2020، وتم نقله إلى العناية المركزة يوم 15 من الشهر نفسه، لتدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، الذي أدى إلى فشل في التنفس إلى جانب الأمراض المزمنة التي يعاني منها (ارتفاع ضغط الدم والسكر)، وقد حدثت الوفاة الساعة الواحدة والنصف صباح اليوم السبت، نتيجة التداعيات الناتجة عن إصابته بفيروس كورونا، وقد تم التصريح بالدفن.

وتابع، «أما الحالة الأخرى فهي لسيدة تبلغ من العمر 56 عاما دخلت المستشفى بتاريخ 19 ديسمبر، وانتقلت إلى العناية يوم 13 ديسمبر، بعد تعرضها لتوقف بعضلة القلب أكثر من مرة، وقد تم عمل إنعاش قلبي ورئوي لها، نتيجة إصابتها بفيروس كورونا وارتفاع في ضغط الدم والسكر وتوفت الساعة الحادية عشرة وخمس أربعون دقيقة مساء أمس الجمعة، نتيجة التداعيات الناتجة عن إصابتها بفيروس كورونا وقد تم التصريح بالدفن.

وأكدت اللجنة الفنية المشكلة بأن «تانك» الأكسجين ممتلئ بنسبة 95٪ ولا يوجد أي تسريب بالشبكات، وبعد مراجعة غرفة الأسطوانات تبين وجود عدد 28 أسطوانة ممتلئة تستخدم بديلا في حالة حدوث انخفاض الأكسجين في «التانك».

وأهاب مسؤولي مديرية الصحة بالمواطنين ووسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة وعدم إثارة البلبلة والرأي العام وعدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها التأثير علي الجيش الأبيض الذي يقوم بدوره على أكمل وجه، لمواجهة تلك الجائحة العالمية منذ بدايتها، مطالبا بتضافر كافة الجهود لمصلحة المواطنين من خلال الدعم والمساندة المستمرة من كافة الجهات الرسمية وجهات المجتمع المدني ورجال الأعمال وجميع المواطنين لتخطي الأزمة الراهنة.