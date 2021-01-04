حملات لتغريم المخالفين وأخرى لتطهير المنشآت بقرى ومراكز الغربية

شهدت قرى ومراكز محافظة الغربية، حملات مكبرة، صباح اليوم، بالتعاون بين مسئولي مجالس المدن والأحياء ومراكز وأقسام الشرطة ورجال المرور، استهدفت المحال التجارية والسيارات ووسائل النقل والمواصلات للمتابعةتطبيق الإجراءات الوقائية.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية لاحكام الرقابة وتنفيذ كافة الإجراءات الوقائيه والتدابير الأحترازية للوقايه من اخطار تفشي عدوي كوفيد 19 .

وباشرت المحافظ عمليات التعقيم والتطهير بالشوارع والميادين والمنشآت العامة بنطاق المحافظة، تطبيقاً للإجراءات الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ففي مركز ومدينة كفر الزيات تم تطهير الشوارع والمصالح الحكومية بقرى الوحدة المحلية بدلبشان، وكذلك تم تطهير شوارع قرى «كفور بلشاي ، قليب إبيار» والوحدة المحلية لقرية إبيار والسجل المدني .

وقامت الوحدة المحلية بدفرة، برش وتعقيم القرية كاملةً وكذا طريق مصنع القمامة، بالإضافة إلى تطهير قرية منشأة جنزور، شوارع قرية محلة منوف، جميع شوارع قرية اخناواى، الجمعية الزراعية ومستشفى اخناواى ومبنى الوحدة المحلية، وكذلك متابعة أعمال التطهير والتوعية داخل الكتلة السكنية بقرية شبشير الحصة والمساجد وأماكن التجمعات.

وعقمت الوحدة المحلية بمحلة مرحوم «مقر الوحدة المحلية - مقر مكتب البريد - مكتب التموين - شارع داير الناحية - مسجد سيدي علام وكنيسة مار جرجس» وكذلك تم تعقيم «مقر مكتب البريد والجمعية الزراعية»، بقرية الجوهرية.وفي مركز ومدينة السنطة، تمت أعمال رش وتطهير موقف السنطة العمومي وفرع البنك الأهلي وجراج الحملة الميكانيكية، وكذلك تم تطهير سوق الجملة بحي أول طنطا.

واستمراراً لعمليات التعقيم و التطهير، قامت رئاسة مركز ومدينة قطور بتطهير وتعقيم الشوارع بقرية بلتاج والمنشآت الحكومية بقرية دماط ، وقامت رئاسة مركز ومدينة زفتى بتطهير وتعقيم قرى الغريب و شرشابة.