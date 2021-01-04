تأجيل التسجيل بمبادرة «دراجتك صحتك» لـ10 يناير وتدشين مشروع «زود دخلك»

تفتح وزارة الشباب والرياضة، الأحد المقبل، باب الحجز الرسمي للمرحلة الثالثة من مبادرة "دراجتك .. صحتك"، وذلك خلال احتفالية كبرى لتوقيع تعاون بين الوزارة وإحدى الشركات الخاصة العاملة في المجال.

تأجيل فتح باب التسجيل من 5 حتى 10 يناير

وحول ذلك، قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إنَّه تمّ تأجيل فتح باب التسجيل من 5 حتى 10 يناير للإعلان عن فتح باب التسجيل في المرحلة الثالثة، إلى جانب إعلان مفاجآت للذين سيحصلون على دراجات المرحلة الثالثة.

وكشف وزير الرياضة، أنَّه سيتمّ تدشين مشروع «زود دخلك» من خلال مبادرة «دراجتك.. صحتك» بتوفير فرص عمل للشباب الحاصلين على الدراجات لزيادة دخلهم بالشراكة مع شركات داعمة.

ووفق «صبحي»، تقدم وزارة الرياضة دراجات مدعومة بأقل من سعرها خارج المبادرة، وعلى من يرغب في الحصول على الدراجة التسجيل من خلال لينك سيتمّ إتاحته عبر الصفحه الرسمية الخاصه بوزارة الشباب والرياضه أو البوابة الإلكترونيه.

كانت وزارة الشباب والرياضة أطلقت مرحلتين من مبادرة «دراجتك صحتك» ولاقت إقبالًا كبيرًا من الشباب، ومن المقرر أن تطرح الوزارة دراجات من خلال عده مراحل، حيث تاتي مبادراتك «دراجتك.. صحتك» في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسه الرياضيه ونشر ثقافه ممارسه الرياضه داخل المجتمع وحرص وزارة الشباب والرياضه على تنفيذ استراتيجيتها مما يجعل من الرياضه أسلوب حياة، إضافه إلى الآثار الإيجابية للدراجات باعتبارها وسيلة انتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة وتسهم في تحسين اللياقة البدنية لمستخدميها.

فيما أعلن وزير الرياضة، الأسبوع الماضي انطلاق المرحلة الثالثة من «دراجتك صحتك»، وذلك خلال مؤتمر صحفي بمشاركة الهيئة العربية للتصنيع برئاسة الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لنشر ممارسة الرياضة ورفع معدلات اللياقة البدنية لأبناء الشعب المصري والحفاظ على صحته.