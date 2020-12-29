كاش أو تقسيط.. موعد التسجيل في المرحلة الثالثة من «دراجتك صحتك»

أعلن الدكتور أشرف وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، تفاصيل المرحلة الثالثة من مبادرة «دراجتك.. صحتك»، وذلك خلال مؤتمر صحفي بمركز التعليم المدني بالجزيرة بحضور نخبة من رموز المجتمع.

وأكد «صبحي» أنّ المرحلة الثالثة من مبادرة دراجتك صحتك تتضمن التعاقد مع شركه فوري لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني من المواطنين الراغبين في الحصول على الدراجة، والتعاقد مع إحدى شركات الشحن لتوصيل الدراجات لمحافظات الجمهورية كافة.

وقال الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية، لـ«الوطن»، إنّ موعد التسجيل في المرحلة الثالثة من مبادرة «دراجتك.. صحتك» يوم 5 يناير 2021، ويكون الحجز من منافذ شركة فوري في جميع المحافظات عن طريق رقم الموبايل والرقم القومي ويكون الحجز بأسبقية الدفع ويتم التوصيل من خلال شركة شحن متخصصة في كل المحافطات، إذ تتضمن المرحلة الثالثة طرح نحو 800 دراجة.

ويمكن للراغبين التسجيل عبر الرابط من هنـــــــا، يوم 5 يناير المقبل.

وأضاف «الحداد» أنّه من المقرر الإعلان لاحقًا عن الدراجة الكهربائية وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الثالثة بواقع 200 دراجة في المرحلة الأولى وبضمان عامين وبسعر في متناول الجميع.

أنواع وأسعار العجل في «دراجتك.. صحتك»

يبلغ سعر الدراجة الجبلي Phoenix 2605 «ذات العجل العريض» 1932 جنيهًا، وهو أقل من سعر السوق، وهي مناسبة لجميع الأعمار السنية وتصلح للطرق الممهدة وغير الممهدة، ومقاسها 26، أما الدراجة الهايبرد هجين Phoenix A55 يبلغ سعرها 2362 جنيهًا وهي مناسبة للرياضيين ومناسبة أكثر للطرق الممهدة ومقاسها 28، وتقدم الوزارة دعم بقيمة 500 جنيه على كل دراجة.

وأضاف مساعد الوزير أنّ المبادرة تشهد طرحًا جديدًا لدراجات خاصة بالسيدات بـ3 مقاسات مختلفة وهي s 45 وL10 وxs 45، بنفس الأسعار السابقة.

وقال مساعد وزير الشباب والرياضة إنّه من الممكن الحصول على الدراجة بنظام التقسيط لعملاء البنك الأهلي بتسهيلات في السداد لحاملي بطاقات ائتمان البنك.