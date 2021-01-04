نصف مليار دولار إجمالي صادرات الإسماعيلية من المنتجات الزراعية

قال اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن إجمالى قيمة ما تم تصديره من الإسماعيلية من المنتجات الزراعية إلى مختلف دول العالم العربية والأجنبية خلال العام الماضي 2020 بلغ مايزيد عن نصف مليار دولار.

وأضاف أن إجمالي ماتم تصديره بلغ 405 طن تقريبا شملت محاصيل زراعية من الخضروات والفاكهة والمحاصيل الحقلية والنباتات الطبية والعطرية.

وقال الدكتور السيد خليل مبارك، وكيل وزارة الزراعة، أن أجمالى قيمة ما تم تصديره خلال شهر ديسمبر 2020 بلغت 52 مليون دولار لكمية اجمالية قدرها 95 طن.

وأضاف "بلغت قيمة ماتم تصديره من الخضروات الطازجة والمجمدة خلال تلك الفترة 54.642الف دولار لكمية قدرها 70 طنا فى حين بلغ قيمة ما تم تصديره من الفاكهة الطازجة والمجمدة 33 مليون والمحاصيل الحقلية 18 مليون دولار.

وأشار إلي ان تلك الصادرات شملت تصدير محاصيل من الخضار المشكل وفراولة مجمدة وبامية زيرو وخضار مجمد ورومان وثمار مانجو وشرائح مانجو ولب جوافة وعصير برتقال وفول سودانى ولب قرع وكركديه خام وبردقوش ناعم، مشيرًا إلى أنه تم تصدير تلك الأصناف الى دول كل من الهند والصين ولبنان والأردن وتونس واليمن وفلسطين والجزائر.

وكان قد بحث محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة مع الدكتور أحمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان الموقف التنفيذي للأستغلال الأمثل للأراضي الغير صالحة للزراعة في نطاق المحافظة و أستخدامها في أنشطة صناعية و تجارية.

وقال محافظ الإسماعيلية أن المحافظة هي الأولي والتي ستشهد هذه التجرية بعد تشكيل لجنة بقرار رئاسة مجلس الوزاء رقم 1985 لسنة 2020 برئاسة وزارة الإسكان وعضوية وزارة التجارة و الصناعة.

واضاف أن الإسماعيلية بلغ إنتاجها السنوي خلال عام 2020 من الخضر و الفاكهة إلي أكثر من 2 مليون و500 ألف طن من الخضر والفاكهة وفي حاجه لمشروعات تخدم هذه الزراعات من تغليف وتعبئة وصناعات مختلفة.

وعقد بشارة إجتماعاً موسعاً لمتابعه الموقف التنفيذي للأستغلال الأمثل للأراضي الغير صالحة للزراعة في نطاق المحافظة بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ ودكتور أحمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان ومدير عموم مديرية الري و لزراعة و الإسكان و عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستعرض بشارة خلال الاجتماع البيانات المطلوب تجميعها لإنجاز مهام اللجنة والتي تتضمن عدد من الأراضي الغير مستغله منذ 40 عام و تقرير اللجنة ونتائج الاعمال و التوصيات والتي تم تنفيذ آلياتها خلال شهرين من العمل مشيراً إلي أن بالمناطق التي وقع عليها الإختيار لإستفادة من الأراضي الغير مستغلة ستعمل علي زيادة فرص العمل و الإنتاج وزيادة معدلات الإستثمار و القيمة المضافة للزراعة.