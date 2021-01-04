مركبة تدهس بائعة بسوق قوص في قنا.. والأمن يفرض كردونا أمنيا

دهست سيارة، بائعة بسوق الإثنين في مركز قوص، اليوم، أثناء مرورها وسط الشارع، ما دفع شرطة المرافق والمرور إلى غلق مداخل السوق، بعد غضب المواطنين.

كان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا بإصابة بائعة بكسور وكدمات بعدما دهستها سيارة سرفيس، وعلى الفور تم نقل السيدة بواسطة سيارة أحد المواطنين إلى مستشفى قوص المركزي، وبالكشف وفحصها طبيا تبين من وجود كسور وكدمات.

وألقى الباعة والمواطنون القبض على السائق وحاولوا التعدي عليه لولا تدخل العقلاء حتى حضرت الشرطة، وكلف مدير الأمن مأمور مركز قوص، بمنع مرور السائقين سواء سرفيس أو نقل وسط السوق مرة أخرى لحماية الباعة والمارة.

على الفور قامت شرطة المرافق بقوص، برئاسة النقيب محمد المرشدي، رئيس شرطة المرافق، ومحمود حسن، مسؤول الإشعارات الاشغالات، بفرض كردون أمني علي سوق الأثنين بقوص .

وتم منع مرور سيارات السرفيس والتكاتك من العبور وسط الباعة المفترشين السوق، وذلك بعد مناشدات الباعة وخاصة كبار السن بالتدخل بعد حادث دهس مركبة أحدهم أثناء البيع.

وتمكنت القوة الأمنية بشرطة المرافق بوضع صدادات حديدية في بداية السوق ووسطه ونهايته، مع تواجد القوة لمنع السائقين من العبور، ورحب المواطنون والباعة بما فعلته الشرطة لحمايتهم من عشوائية قائدي المركبات المختلفة التي تهدد حياتهم.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمتابعة الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامات وتطبيق قواعد التباعد الإجتماعي بين الباعة وزبائنهم في السوق لحمايتهم من فيروس مورونا، وتطبيق القرارات الحكومة التي بدأ تطبيقها أمس الاحد على مستوى الجمهورية في كل المصالح الحكومية .