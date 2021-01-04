كيفية الحصول على سيارة جديدة بمبادرة إحلال المركبات القديمة

كشفت الدكتورة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، أن المتقدم لطلب إحلال السيارة القديمة يتجه للتسجيل إلكترونيا على موقع وزارة التجارة والصناعة على الإنترنت.

واضافت جامع، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح معرض تخريد السيارات اليوم، أن بعد إتمام عملية التسجيل الالكتروني على موقع الوزارة على الإنترنت تتم عملية مراجعة الشروط ومدى تطابقها على المتقدم للحصول على سيارة جديدة، ولفتت إلى أنه عند تطابق الشروط على المتقدم والمسجل على الموقع الإلكتروني، سيتم إرسال رسالة إلكترونية أو على الهاتف المحمول إلى المتقدم لتوجيهه للتعامل مع أحد البنوك المشاركة في المبادرة، التي يصل عددها إلى 9 بنوك.

وأشارت إلى أن مبادرة إحلال السيارات القديمة مستمرة لمدة ثلاث سنوات، وحول التزاحم على معرض السيارات اليوم قالت جامع، «رغم اعتراضي على التزاحم في ظل أزمة كورونا، لكنه يشير إلى مدى الإقبال على المبادرة من المواطنين واصحاب السيارات».

وأكدت جامع أن الحصول على سيارة جديدة ضمن مبادرة الإحتلال يتضمن عدد من الشروط والضوابط من بينهم أن يتمتع المتقدم للحصول على سيارة جديدة بأن يكون لديه مصدر دخل للوفاء بسداد الأقساط السنوية.

وكانت مصادر بوزارة التجارة والصناعة، قالت إنه سيتم اليوم إطلاق موقع إلكتروني خاص بمبادرة إحلال السيارات القديمة، من أجل تعريف المواطنين بالمبادرة والأوراق المطلوبة.

وأكدت المصادر لـ«الوطن» أن حالة الإقبال الشديد غير المتوقع من جانب المواطنين، دفع إلى التعجيل بإطلاق الموقع، مشيرا إلى أنه سيتم إتاحة كافة تفاصيل المبادرة والأوراق المطلوبة وخطوات التقديم من خلاله.

وأضافت المصادر أن هناك اعتقاد خاطئ من جانب المواطنين بأن كل من يمتلك سيارة قديمة سيحصل عليها من خلال المعرض، لافتا إلى أن وزارة التجارة طرفا في المبادرة، وأن هناك أطراف أخرى مشاركة مثل وزارة المالية ووزارة الصناعة.