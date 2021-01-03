جامع: جهاز تنمية المشروعات موّل مشروعات الشباب بـ3.7 مليار في 2020

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات أنَّ الجهاز منذ بداية عام 2020 وحتى شهر نوفمبر موّل 124 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بإجمالي 3.7 مليار جنيه، أتاحت 195 ألف فرصة عمل، إضافة إلى 119 مليون جنيه تمّ ضخها من الجهاز للمشاركة في تنفيذ مشروعات تطوير البنية الأساسية والمجتمعية بمختلف المحافظات لتوفير البيئة المناسبة لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتوسع فيها والمساعدة فى تشغيل العمالة الموسمية غير المنتظمة الأمر الذى أتاح لهم 301 ألف يومية تشغيل.

وأوضحت جامع، أنَّ الوجه القبلي يأتي على رأس اهتمامات الجهاز حيث حصل على 46% من إجمالى التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل للمواطنين وتشجيعهم على الإقبال على العمل الحر.

وأكّدت جامع، أنَّ الجهاز نجح فى تقديم هذا التمويل والدعم لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، رغم من تداعيات أزمة كورونا وما فرضتها من قيود على حركة التجارة وتأثيرها على النمو الاقتصادى .

وأشارت إلى أنَّ الجهاز كان حريصا منذ بداية ظهور أزمة كورونا على تنفيذ حزمة من الإجراءات لمساعدة أصحاب المشروعات على الاستمرار وعدم الاستغناء عن العمالة الموجودة بمشروعاتهم.

وأضافت أنَّ كل فروع الجهاز بالمحافظات لم تتوقف عن تقديم خدماتها حيث نجحت مجمعات خدمة المنشآت الصغيرة التابعة للجهاز في هذه المحافظات في تقديم ما يزيد على 27 ألف خدمة للعملاء تمثلت فى استخراج الرخص النهائية والمؤقتة للمشروعات والرقم القومى والسجل التجاري والبطاقة الضريبية وخدمات أخرى متنوعة.

وأكّدت جامع، أنَّ الجهاز نجح في تقديم حزمة من الخدمات غير المالية وعمل على تطويرها وتقديم بعضها اليكترونيا حيث استفاد ما يزيد على 7 آلاف شاب وفتاة من الدورات التدريبية الخاصة بريادة الأعمال كما تم تسجيل ما يزيد على ألفين مستفيد بالجهات الحكومية نجحوا في المشاركة بمناقصات بلغت 186.8 مليون جنيه.

وبينت أنَّه تم تنفيذ 277 صفقة تكامل بين المشروعات بقيمة صفقات بلغت 14 مليون جنيه وإشراك 274 مشروع بشركات القطاعين العام والخاص حققوا مبيعات بلغت 6.2 مليون جنيه كما تم تقديم 4634 خدمة دعم فني متنوعة للمشروعات الزراعية الصغيرة في مجال الانتاج والتصنيع الزراعي واستفاد ما يزيد على 8 آلاف عميل من خدمات تطوير المشروعات الصناعية.

واستكملت: نجحت مشروعات الحاضنات في احتضان 86 مشروعًا جديدًا استفادوا من الخدمات المتنوعة التي تقدمها، كما تمّ تسجيل 145 مشروعًا جديدًا على منصة المشروعات الصغيرة لمساعدتهم فى تسويق منتجاتهم واستفاد 67 عميل من استشارات التسويق الإلكتروني تمّ تقديمها خلال معرض «تراثنا»، إضافة إلى ذلك قام الجهاز بتنظيم 67 معرضًا، شارك فيها 1977 عارض حققوا مبيعات زادت على 79 مليون جنيه.