رئيس جامعة طنطا: انتهاء قوائم الانتظار لمرضى القلب بالمستشفى التعليمي

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم، نجاح المستشفى التعليمي العالمي بالجامعة من الانتهاء من قوائم الانتظار لمرضى القلب والقسطره بنسبة 100%، تنفيذًا للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار مجانًا لجميع المواطنين.

وأكد رئيس جامعة طنطا، أن نجاح المستشفي التعليمي في القضاء على قوائم الانتظار يأتي نتيجة تطبيق منظومة التكامل المستدام لإدارة المستشفيات بجامعة طنطا، مشيدًا بجهود الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذى للمستشفيات، والدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي العالمي، وجميع الأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفيات.

وأشار الدكتور أحمد غنيم، إلى أنه جاري العمل على الانتهاء من قوائم الانتظار بمختلف التخصصات الطبية، بما يضمن حصول كل مواطن على حق العلاج المجاني وفقًا لاستراتيجية الدولة في النهوض بالخدمات الصحية للمواطنين.

وأكد الدكتور محمود سليم، استعداد المستشفي لاستقبال العديد من الحالات خلال الفترة المقبلة، ومواصلة إجراء التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة لتخفيف المعاناة عن عن كاهل الآسر المصرية، وتقليل فترة الانتظار، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار ‏الدكتور محمد سطيحة رئيس قسم القلب بطب طنطا، إلى أنه تم الانتهاء من جميع عمليات دعامات القلب والقسطره بإجمالي 1600 حالة بنسبة 100% منذ بدء العمل بقوائم الانتظار، بالإضافة إلى تركيب دعامة الحياة لـ100 حاله طارئة خلال شهر نوفمبر الماضي، مؤكدًا جاهزية المستشفي التعليمي للبدء في تنفيذ الحالات الجديدة التي ترد إليها من المنظومة من المحافظات الأخرى، وضمان تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المتميزة، وفقًا لأعلى معايير الجودة.