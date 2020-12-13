رئيس جامعة طنطا: انتهينا من قوائم الانتظار لمرضى القلب بنسبة 100%

علق الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، على انتهاء قوائم الانتظار لمرضى القلب بالمستشفى التعليمي بطنطا بنسبة 100%، قائلًا إن الجامعة بدأت تعمل على تنفيذ المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل إنهاء قوائم الانتظار للمرضى في المستشفيات، ولفت إلى أن الجامعة تخدم 4 محافظات بواقع 18 مليون شخص في أكثر من 10 مستشفيات.

وأضاف زكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، وتقدمه الإعلامية هدير أبو زيد: "انتهت قوائم الانتظار في جراحات القسطرة القلبية وتركيب الدعامات، فنحن من الشعوب التي تعاني من أمراض قلب كثيرة نتيجة ارتفاع درجة الكوليسترول في الدم وضغط الدم والسكر"، مشددًا على أن هذه الأمراض الثلاثة علامات خطيرة وفي أحيان كثيرة تؤدي إلى إصابة القلب بأمراض كثيرة.

وتابع: "بدأنا استراتيجية مبنية على أن يكون لدينا أكثر من مجموعة على مدار اليوم للانتهاء من القوائم، لكي نستطيع أن نتحرك وفق المعدل الطبيعي، حتى نتجنب إصابة المرضى بالعدوى، وانتهينا من قوائم قسطرة القلب وتركيب الدعامات بالمستشفى التعليمي العالمي بنسبة 100%".

وأردف: "منذ بداية العام كان المرضى يخشون المجئ إلينا بسبب تداعيات فيروس كورونا اعتقادا منهم بأنهم قد يصابون بالعدوى، لكننا كثفنا جهدنا وعملنا 1300 حالة حتى 1 أغسطس، وبداية من أول أغسطس حتى الآن أجرينا 400 جراحة، و750 حالة طوارئ في عام 2020، وترفع إلينا المنظومة ما يتراوح بين 10 و15 حالة يوميًا".