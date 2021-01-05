إغلاق 6 مراكز للدروس الخصوصية وحملات للنظافة بكفر الشيخ

أسفرت حملات مجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ، خلال الساعات القليلة الماضية، عن غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتمكنت حملة برئاسة علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، من غلق 5 مراكز للدروس الخصوصية، تواجد بها عدد كبير من الطلاب والطالبات، دون مراعاة التباعد الاجتماعي، مما يعرضهم للإصابات بفيروس كورونا المستجد.

كما تمكنت حملة برئاسة وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، من غلق مركز للدروس الخصوصية بقرية "سنديون"، ضمن الحملات التي تشنها مجالس المدن بالتعاون مع القوات الشرطية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد محافظ كفر الشيخ على تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في تطبيق القانون تجاه المخالفين، حمايةً للأفراد والأسر من فيروس كورونا المستجد، الذي يهدد حياة المواطنين.

كما شهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

وتابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، رفع كفاءة الإنارة العامة وشد الأسلاك المتهالكة، وتركيب كشافات وأعمدة إنارة بمنطقة كورنيش النيل وشارع الشركات، كما تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية والميادين، وقص وتهذيب الأشجار، بالإضافة إلى صيانة كشافات وأعمدة الإنارة العامة بالمدينة والقرى التابعة لها.

وتابع العميد هانى محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، حملات النظافة اليومية بجميع مناطق المدينة، لرفع كفاءة الشوارع والطرق والميادين، والتى استهدفت رفع القمامة والمخلفات المتراكمة، حيث تم رفع أكثر من 30 طن من القمامة والمخلفات، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار، ونظافة الجزر الوسطى، لظهور المدينة بالمظهر الحضاري والجمالي.

وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، حملات النظافة العامة التي شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، وعدد من القرى.

وفي سياق متصل، قام جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، بمتابعة أعمال النظافة والتجميل، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية بالمدينة.

وأوضح أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، أنه جرى رفع كفاءة منظومة النظافة العامة، وتحسين وتسوية وتمهيد الطرق الرئيسية، ورفع مخلفات وتراكمات القمامة في عدد من القرى.

كما تابع المهندس هانى يوسف، رئيس مدينة سيدي غازي، أعمال التجميل وتركيب بلاطات "الإنترلوك" بالشوارع الداخلية للمدينة، فيما تابع المهندس أحمد الشناوى، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال النظافة ورفع مخلفات القمامة، ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية بالمدينة.

وتابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، حملات النظافة والتجميل والتنسيق الحضاري بمختلف الشوارع والميادين، وذلك حفاظاً على البيئة والصحة العامة، ورفع كفاءة وتحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين.