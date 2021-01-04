الزراعة تنفي الإفراج عن شحنة فسائل نخيل مصابة بالأمراض

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية حول الإفراج عن شحنة فسائل نخيل مصابة بالأمراض والواردة من خارج عبر ميناء سفاجا.

وأكدت الوزارة في بيان، أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة وطبقا للإجراءات القانونية المتبعة في كل شحنات النخيل المستوردة فإنه يتم فحصها من خلال لجنة مشتركة من الحجر الزراعي والمعاهد البحثية المختصة ويتم سحب عينات من الشحنة وإرسالها لمعهد الأمراض ومعهد الوقاية لإجراء التحاليل المعملية، ويتم وضع الشحنة تحت تحفظ الحجر الزراعي في أحد الصوب الحجرية التي يتم معاينتها والإشراف عليها من الحجر الزراعي لحين ظهور نتائج التحاليل المعملية.

كما أكدت الوزارة أنه تم رفض الشحنة بناء على نتائج التحاليل التي ظهرت أمس ثم تقدم صاحب الشأن اليوم بطلب لسحب عينات موسعة وإعادة التحليل مرة أخرى وتم تشكيل لجنة من الحجر الزراعي ومعهد بحوث أمراض النباتات ومعهد بحوث الوقاية لسحب عينات جديدة وإعادة تحليلها، وفي حال ظهور النتيجة مطابقة للنتيجة السابقة سوف يتم إعدام الشحنة تحت إشراف الحجر الزراعي.

وأضافت الوزارة في بيانها، أنه لا يتم السماح بالإفراج عن أي شحنات مستوردة مخالفة مهما كان صاحبها، حيث سبق رفض مئات الشحنات بملايين الدولارات مخالفة للمواصفات الفنية المصرية لأن الحفاظ على صحة المواطن وعلى الثروة الزراعية للبلاد هو خط أحمر لا تهاون فيه.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.