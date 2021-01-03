الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الجوافة خلال يناير

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الجوافة مراعاتها، خلال شهر يناير.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في:

أولا: أهم العمليات

1- التقليم للأشجار البالغة خفيف إلى متوسط تبعا لحالة الأشجار، وذلك بإزالة 1/3 أو نصف طول الأفرع التي عمرها سنة، وهذا يؤدي إلى تنشيط البراعم ونموها إلى أفرع خضرية قوية تعمل على تحسين المحصول الناتج من الثمار.

2- يجب إزالة الأفرع الجافة والمصابة والمتزاحمة لفتح قلب الشجرة ليتخللها الشمس والهواء ليزيد ذلك من جودة الثمار، أما الأشجار الصغيرة فيكفتفي بإزالة الأفرع المصابة أو الجافة أوالمتزاحمة.

ثانيا: التسميد

1- يضاف سماد عضوي وسوبر فوسفات ونترات مع مراعاة عمر الشجرة.

2- ينصح بإضافة السماد النتراتي في شهر فبراير(200-250جم أزوت) كما يضاف 400جم سلفات بوتاسيوم للشجرة أيضا، واحد كجم سوبر فوسفات مع 8-10، مقطف للشجرة من السماد العضوي للأشجار البالغة، وتقل المعدلات إلى النصف للأشجار الصغيرة.

ثالثا: برنامج الري

- السنة الأولى 5 لتر/ الشجرة

- السنة الثانية 7 لتر/ الشجرة

- السنة الثالثة 15 لتر/ الشجرة

- السنة الرابعة 25 لتر/ الشجرة

- السنة الخامسة 55 لتر/ الشجرة

- السنة السادسة 45 لتر/ الشجرة

- السنة السابعة 50 لتر/ الشجرة