مصرع 3 أشخاص في تصادم موتوسيكلين بالشرقية

لقي 3 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، على أحد الطرق بدائرة مركز مشتول السوق، في محافظة الشرقية، فيما أصيب 3 أشخاص نتيجة انفجار اسطوانة بوتاجاز داخل مخبز بمدينة الزقازيق.

تلقى مدير أمن الشرقية، اللواء إبراهيم عبد الغفار، إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة مشتول السوق، بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين "موتوسيكلين"، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص.

تم نقل الجثامين إلى مسشتفى مشتول السوق المركزي، حيث تم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وانتقل فريق من النيابة لمعاينة الجثث، وصرحت بالدفن.

كما تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً ثانياً يفيد بورود بلاغ إلى قسم شرطة ثاني الزقازيق، بنشوب حريق في أحد المخابز بمنطقة "القومية"، بمدينة الزقازيق، إثر انفجار اسطوانة بوتاجاز، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

انتقلت قوة من الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى المنشآت المجاورة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وفي وقت سابق، تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً يفيد بنشوب حريق في معلف للماشية بعزبة "الكفراوي"، التابعة لمركز ديرب نجم، وعلى الفور، انتقلت قوة من الحماية المدنية، بإشراف العميد محمد عدلي، مدير الحماية، إلى محل البلاغ، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، تمكنت من السيطرة على الحريق.

وأسفر الحريق عن نفوق 10 رؤوس ماشية، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.