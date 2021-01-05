سائق يقتل شقيقته بالجيزة: مزعلة مراتي وحماتي وعايز أرضيهم

جثة لسيدة في العقد الثالث من عمرها ملقاه بطريق الواحات.. تجمع المارة حولها صباح أمس الاثنين، وأبلغوا الشرطة بما شاهدوا، وانتقلت إلى هناك لتبدأ رحلة الـ 12 ساعة بحث عن السر وراء قتلها وإلقائها في طريق الواحات، حتى تم كشف اللثام عن الجريمة التي ارتكبها شقيق المجني عليها، بسبب خلافاتها مع زوجته وحماته، فقرر حل الأزمة بقتل شقيقته بدلا من الشد من أزرها ومناصرتها.. اختار المتهم إرضاء زوجته وحماته بقتل شقيقته طعنا والهروب من مكان الجريمة، حتى تمكنت الشرطة من القبض عليه.

زواج

تزّوج المتهم، وهو يعمل سائق، من زوجته قبل عدة سنوات، وبدأت الخلافات تدب بين الزوجة وشقيقة المتهم، كأمر وارد الحدوث في بدايات الزوج قبل التأقلم والعيش فى هدوء، لكن الخلافات دامت طويلا بين الطرفين، حتى بدأت والدة الزوجة فى التدخل، لإشعال النار أكثر بين زوج ابنتها وشقيقته، وهو ما نجحت فيه.

أختي ولا مراتي

اتسعت هوة الخلاف بين الزوج وشقيقته، بعدما أجرت حماة الأول اتصالات عدة به، تطلب منه تأديب شقيقته بسبب خلافاتها المستمرة مع ابنتها، ونشبت عدة مشاجرات واشتباكات بالأيدي بين الشقيقين، حتى قرر الشقيق قتل شقيقته والتخلص منها، خاطبا ود زوجته وحماته.

ترصد وقتل

بدأ المتهم التفكير في طريقة مُثلى للتخلص من شقيقته، متناسيا الأخوة والدم وذكريات الطفولة مع شقيقته، فاشترى خنجرا مدببا لاستخدامه في الجريمة، التي قرر أن تتم بشكل مباغت حتى يُكتب لها النجاح.

درس المتهم طريق عودة شقيقته إلى منزلها، حيث تمر يوميا بمنطقة زراعية، فقرر أن ينفذ هناك ثم ينقل الجثة إلى مكان آخر، وبالفعل توجه إلى هناك مستقلا سيارة أجرة يعمل عليها، وفور رؤيته لها تسير آمنة في طريقها، باغتها، وهددها بالخنجر، ثم اصطحبها إلى داخل السيارة عنوة.. حاولت مقاومته فعاجلها بعدة طعنات دون هوادة أو رحمة، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتسببت مقاومتها له في إصابته بالوجه، ثم توجه بها إلى مكان العثور عليها بطريق الواحات، وألقاها هناك.

جثة على الواحات

الأجهزة الأمنية بالجيزة، تلقت بلاغا بالعثور على جثة المجني عليها، وانتقلت إلى هناك، وتبين أن المجني عليها تقيم في منطقة فيصل بالهرم، وبجوارها هاتفها المحمول.

وتبين من التحريات أن شقيق المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة، بسبب الخلافات المستمرة بينهما، وتمكنت الشرطة من تحديد مكان تواجده، وألقت القبض عليه، وبفحصه تبين إصابته في وجهه.

اعترافات المتهم

واجهت الشرطة المتهم بما جاء في محضر تحرياتها، فاعترف بما نسب إليه من اتهامات بقتل شقيقته، لتسببها في خلافات بينه وبين زوجته وحماته، وأكد أن أعد سلاح أبيض وتخلص من شقيقته أثناء عودتها إلى منزلها، وأشار إلى أن مقاومتها له تسببت في إصابته في الوجه.. وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التي تباشر التحقيقات.