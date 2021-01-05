فوائد تحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز: يوفر 570 جنيها في اليوم

تتجه الحكومة للتوسع في تنفيذ مشروع طموح لاستبدال محركات أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة للعمل بالغاز الطبيعي.

يُنفذ المشروع بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي، ووزارة التنمية المحلية، ومحافظة القاهرة.

وعرضت وزارة الإنتاج الحربي، في المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، أتوبيسين يعملان بالغاز الطبيعي.

مصنع «200 الحربي»

ويسند المشروع إلى مصنع إنتاج وإصلاح المُدرعات، التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربي «مصنع 200 الحربي»، بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص.

وعرضت الوزارة، خلال «المعرض»، اليوم، عددا من المميزات الخاصة بالمشروع، لافتة إلى أن قدرة المحرك الجديد العامل بالغاز الطبيعي، وعزمه، وحجمه أكبر من المحرك القديم، فيما أن وزنه أقل منه بقيمة 10 كيلو جرام، كما أن معدل استهلاكه للوقود أقل كثيراً؛ فالقديم إذا كان يقطع مسافة معينة باستهلاك 50 لترا؛ فإن المحرك الجديد العامل بالغاز الطبيعي يستهلك 45 متر مكعب.

وفر 208 آلاف جنيه سنويا

وأوضح «مصنع 200 الحربي»، في المنشور المرافق لـ«الأتوبيسين»، أن الوفر اليومي في قيمة الاستهلاك للأتوبيس العامل بالغاز الطبيعي هو 570 جنيهاً لو كان يعمل بـ«السولار»، ما سيتيح وفر سنوي للأتوبيس الواحد قدره 208 آلاف جنيه.

خطة للتنفيذ بالقاهرة والإسكندرية

كانت وزارة التنمية المحلية، قد عرضت خطة موسعة على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتنفيذ مشروع تحويل الأتوبيسات للعمل بالغاز الطبيعي، ليس فقط في محافظة القاهرة وحدها، ولكن محافظة الإسكندرية أيضاً.

2300 أتوبيس

وقدرت الوزارة، في تقريرها، القيمة التي تحتاجها لتحويل 2300 أتوبيس عاملين في منظومة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية بنحو 1.2 مليار جنيه.

ومن المتوقع أن يتم تنفيذ المشروع على مدى 5 سنوات.

يذكر أن مصر تمتلك احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي، ما يدفع الدولة المصرية للتوسع في استخدامه، بما يحقق وفورات للمواطن وللدولة، ويخفض فاتورة الاستيراد البترولية من خارج البلاد.