شروط ومستندات تمويل «إحلال السيارات الملاكي»: يصل لـ10 سنوات

انطلقت اليوم مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الذي شهد اليوم افتتاح المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

ويتساءل كثيرون عن شروط تمويل إحلال السيارات الملاكي، والمستندات المطلوبة. واستمرارا للخدمات التي يقدمها «الوطن» لقرائه على مدار الساعة، نرصد كيفية الاستفادة من المبادرة.

شروط تمويل إحلال السيارات للعمل بالغاز

ووفقًا للمبادرة فإن هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في صاحب السيارة الذي يرغب في تحويلها للعمل بالغاز.

- يجب ألا يقل سن صاحب السيارة المراد تحويلها، عن 21 عاما، وألا يزيد عن 55 عاما، عند تسديد الأقساط.

- يجب على المتقدم أن يكون حاصلا على رخصة قيادة، وبشرط أن تكون سارية.

- أن يقوم العميل بكتابة تعهد بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة، حسب شروط السداد واثبات القدرة المالية للسداد «بيان إجمالي الدخل الشهري، وتقديم المستندات التي تدل على ملكية عقارية أو حيازة أرض، وديعة بالبنك».

- يمكن أن تصل مدة السداد إلي 10 سنوات، تدفع كأقساط متساوية على 120 شهر، متضمنة فترة سماح قدرها 3 شهور كحد أقصى.

المستندات المطلوبة لإحلال السيارات

يتطلب إحلال السيارات للعمل بالغاز، أن يقوم العمل بتقديم عدة مستندات بالإضافة إلى ضامن وهي كالآتي:

- تقديم صورة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية بالنسبة للعميل والضامن.

- يجب تقديم مستندات إثبات محل الإقامة لكل من العميل والضامن «سواء عقد إيجار، أو تمليك لمحل الإقامة، إيصال كهرباء، أو فاتورة تليفون، إيصال مياه» بشرط أن يكون حديث وألا يمر عليه أكثر من 3 شهور.

- تقديم صورة رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها.

وانطلقت اليوم فعالية المرحلة الأولى من البرنامج في عدة محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، السويس، بورسعيد، البحر الأحمر» وتوفر وزارة الصناعة والتجارة خط ساخن للاستفسارات 16733 بجميع المحافظات.

ويتضمن البرنامج القومي لإحلال السيارات المتهالكة برامج تمويلية مخفضة بفائدة 3% وفترة سداد تصل إلى 10 سنوات بجميع البنوك.