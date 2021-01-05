أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 5-1-2021 في مصر

ارتفعت أسعار بورصة الدواجن في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء الموافق 5 يناير 2021، بمقدار جنيهين، ليصبح كيلو جرام من الدواجن البيضاء بحوالي 22 جنيهًا تسليم المزرعة.

وخلال الفترة الماضية شهدت أسعار الدواجن انخفاض غير مسبوق، ووصلت لأدني مستوى لها في شهر أغسطس من العام الماضي، الأمر الذي أدي إلى شكوى صغار المربين، حيث أن السعر العادل للكيلو جرام هو 24 جنيهًا.

وتستعرض «الوطن»، استمرارًا لخدماتها اليومية للمتابعين والقراء، أسعار بورصة الدواجن اليوم، بالأسواق المصرية وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن وملامحها خلال الفترة المقبلة.

بورصة الدواجن اليوم

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن»، إنّه خلال الأسبوع الجاري، شهدت بورصة الدواجن استقرار، إذ تراوح سعر البيع للكيلو جرام من الدواجن البيضاء بين 22 إلى 23 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 24 و25 جنيهًا للكيلو بحسب كل منطقة وتكلفة النقل، مضيفًا أن سعر الدواجن الحمراء، تراوح بين 24 إلى 25 جنيهًا من المزرعة، لتصل للمستهلك 27 جنيها، أما سعر الدواجن البلدي فيكون من المزرعة 28 جنيهًا، ويباع للمستهلك بـ 32 جنيها.

وأشار أن سعر كرتونة البيض وصل سعرها بالمزرعة 30 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بسعر 35 جنيهًا، لافتًا إلى أنّ السعر العادل للدجاجة بالمزرعة 24 جنيهًا.

وأوضح أن سعر الكتكوت يتراوح ما بين بين 4.5 إلى 7 جنيهات، وتباينت أسعار الدواجن البلدي ليتراوح سعرها بين 25 إلى 26 جنيهًا في حين تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 28 إلى 29 جنيهًا، وبالنسبة للبط الأبيض فيتراوح سعر الجملة بين 26 إلى 27 جنيهًا ويصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 30 و32 جنيهًا، أما البط المسكوفي فيتراوح سعر الجملة بين 35 إلى 36 جنيهًا ويصل إلى المستهلك مُعبأ بسعر يتراوح بين 45 إلى 46 جنيهًا.

أما عن سعر الرومي، قال رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إنّه يصل للمستهلك مذبوحًا ومعبئًا ومُكيسًا بسعر يتراوح بين 42 جنيهًا إلى 48 جنيهًا.

توقعات بورصة الدواجن

وعن أي توقعات بارتفاع أو انخفاض في أسعار بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة، قال "السيد" إنّ الظروف التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي يصعب معها التنبؤ بهذا الأمر، كما أنّه لا توجد أي مؤشرات حول تحسن الاقتصاد العالمي أو تراجعه وهذا لا يتحدد إلا بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا بحسب قوله، إلا أنّه من خلال الخبرات التراكمية يمكن أن يحدث تغيرًا في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أنّ إنتاج مصر من الدواجن جيد، إذ يتم إنتاج 1.4 مليار دجاجة سنويًا، كما يتجاوز إنتاج مصر من البيض 12 إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.