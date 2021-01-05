سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-1-2021 مقابل الجنيه المصري

يهتم المواطنون بأسعار الدولار التي تؤثر على أسعار السلع، ومع تبعيات فيروس كورونا يتأثر سعر الدولار من وقت لآخر، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة واليومية التي تقدمها لقرائها، متوسط سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك قناة السويس والمصرف المتحد والبنك التجاري الدولي، على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمس

وتمّ بيع الدولار بأقل سعر له أمس الاثنين في بنك أبوظبي الأول، فيما سجل أعلى سعر له في بنوك الاستثمار العربي، بنك التنمية الصناعية، بنك أبوظبي التجاري، بنك التعمير والإسكان، بنك hsbc، بنك البركة، البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك مصر إيران للتنمية، بنك عودة، البنك المصري لتنمية الصادرات.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 5 يناير الحالي، في بنك قناة السويس نحو 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجّل نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

كما سجّل اليورو في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 5 يناير، نحو 19.14 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وفي البنك الأهلي المصري نحو 19.19 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 19.15 جنيه للشراء و19.39 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الإسترليني في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، في بنك مصر إلى 21.25 جنيه للشراء و21.45 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، بلغ 21.35 جنيه للشراء، و21.60 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي 21.25 جنيه للشراء و21.44 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 5 يناير الحالي، نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، فيما سجّل في بنك الإسكندرية نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.