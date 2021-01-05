الأرصاد تجدد تحذيرها من الشبورة الكثيفة: مستوى الرؤية منخفض (صور)

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، من الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب صباح اليوم، خاصة على الطرق السريعة الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية.

الشبورة وصلت إلى حد الضباب على بعض الطرق السريعة

وكتب الحساب الرسمي للهيئة العامة للأرصاد الجوية على فيس بوك: «متابعينا الكرام.. مستمرون في التحذير من الشبورة المائية الكثيفة التي وصلت إلى حد الضباب على بعض الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، خاصة السواحل الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد».

الضباب يتكون نتيجة تكاثف بخار الماء قرب سطح الأرض

وأضاف الحساب الرسمي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الشبورة المائية الكثيفة أدت لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية، ويجب توخي الحذر عند القيادة، موضحة أنّ الضباب يتكون نتيجة تكاثف بخار الماء قرب سطح الأرض، وكلما زادت كثافة البخار كلما كان الضباب أشد وتنخفض معه الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر، ومتمنية السلامة للجميع «نتمنى لكم السلامة».

الرؤية تصل لأقل من 100 متر على بعض الطرق

وكانت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قالت إنّ الشبورة المائية اليوم كثيفة جدا ووصلت لحد الضباب، ووصلت الرؤية لأقل من 100 متر على بعض الطرق، بينما انعدمت تماما على بعض الطرق، وجرى إغلاق العديد من الطرق أمس، مثل طريق الكريمات وطريق إسكندرية الصحراوي وطريق بورسعيد والإسماعيلية والسويس وطريق مصر أسوان الزراعي، بسبب الشبورة الكثيفة التي وصلت لحد الضباب.

سر تكون الشبورة المائية

وكشفت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن سبب تكون الشبورة الضبابية، شارحة أنّ الشبورة المائية الكثيفة تستمر حتى نهاية الأسبوع، بسبب المرتفع الجوي الذي يؤثر علينا برياح شمالية شرقية تمر على البحر المتوسط وتتحمل بكميات عالية من الرطوبة المرتفعة وانخفاض درجات الحرارة الصغرى وهدوء لسرعات الرياح، وكل هذه العوامل تؤدي لتكون الشبورة المائية الكثيفة والضباب في الصباح الباكر.